"Meu padrinho, o Papa"

A história de Héctor Camacho, um comerciante de frangos de Chulucanas, por sua longa amizade com Prevost, chegou a convidá-lo para ser padrinho de sua filha Mildred, assim chamada em homenagem à mãe do Pontífice.

Salvatore Cernuzio - Chulucanas, Peru

Se havia alguém que, por nenhum motivo no mundo, não podia perder a transmissão ao vivo da eleição de Robert Francis Prevost à Cátedra de Pedro, era precisamente Héctor Camacho: comerciante de frangos de Chulucanas, "compadre" do Papa, ao qual, quando era jovem missionário de Chicago, havia pedido para ser padrinho de sua filha. Na noite de 8 de maio, enquanto o mundo estava ligado pelos meios de comunicação e TV para saber quem era o novo Papa, Héctor tinha deixado o colorido Mercado Central da cidade, tinha uma barraca para vender frangos, para fazer entregas pela cidade.

O "milagre"

Uma atividade comercial de família: meu pai, mãe, avó... todos, que Héctor dirige, quase como uma missão, com sua esposa, Roxana Dioses, que sempre reserva palavras gentis aos numerosos clientes. Em certo momento, a filha chama seu pai: "Papai, saiu a fumaça branca!" Héctor correu para a sua casa, de moto, para ver o novo Papa. Em Chulucanas, já se ouvia rumores sobre o "Padre Roberto" como um possível candidato. "Que o milagre aconteça", pensei.

Na hora, a fechadura travou e Héctor Camacho ficou fora de casa. Soube, pelos gritos de sua filha e dos vizinhos, que seu amigo, - que conhecera quando era padre, porque era um dos 25 coroinhas da paróquia de São José Operário, - tinha sido eleito no Conclave: "Eu só queria gritar, chorar, apesar de não conseguir abrir a porta. Mas, só rezava: 'Que bom, que bom, Padre Roberto, que bom, que bom!'" Hoje, após três meses, os olhos de Héctor Camacho brilham ao lembrar daquela noite. Ele ajeita o chapéu para cobrir o rosto, em sinal de timidez - era um chapéu mais feio que se poderia usar – brinca ele, com a esposa ao lado, mostrando uma série de fotos desbotadas durante o batizado da filha.

Padrinho de Mildred

Era preciso olhar com atenção para identificar o jovem Prevost, de paletó azul e camisa branca, uma cruz no pescoço e uma vela na mão, que olhava para a menina e lhe fazia caretas. A menina era Mildred, primogênita de Héctor e Roxana. O nome Mildred é americano demais para uma menina peruana. Mas, atrás de tudo, há uma história de carinho e gratidão. Héctor permaneceu muito ligado ao seu "padre", mesmo depois da sua transferência de Chulucanas para Trujillo: "Sempre tivemos uma amizade maravilhosa. Todos nós o amávamos. Quando ele voltava para cá, ficávamos felizes e fazíamos festa".

Héctor Camacho ia visitar seu padre em Trujillo, de vez em quando, após uma viagem de quatro horas. Certo dia, em 1990, estava na Casa de Formação dos Agostinianos para cumprimenta-lo: "Eu o achei pouco triste e me disse: 'Vou aos Estados Unidos, porque minha mãe morreu. Tenho que ir. Ficarei lá, bem longe, por algumas semanas'" Quando Roxana engravidou, em 1995, Héctor pediu, espontaneamente, ao amigo agostiniano se podia dar à recém-nascida o nome da sua mãe. E ele concordou. "Mildre? Não, ‘Mildred!' Pedi a ele para soletrar e escrever em um pedaço de papel. Enfim, pedi a ele se podia ser o padrinho da nenê. Ele nem pensou duas vezes, pelo contrário, aceitou com prazer".

Uma mudança para a Igreja e o mundo

Mildred tem 29 anos, um sorriso contagiante e mãe de duas meninas e, agora, se encontra como "afilhada" do Papa. Talvez seja a única no mundo. Diz ela: "O que posso dizer? Alegria, emoção, felicidade! Não consigo me livrar da incredulidade de pensar que meu padrinho é conhecido mundialmente e será capaz de trazer mudanças para a Igreja e o mundo". Héctor Camacho também está ciente disso e, para enviar suas felicitações ao novo Papa, utiliza as palavras de São Francisco de Assis: "Onde houver guerra, que leve a paz. Onde houver discórdia, que leve o amor! Todos nós estamos com ele e pedimos que Deus o proteja".