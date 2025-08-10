As praias nas palavras dos Papas: reflexões do Evangelho em direção ao infinito

Neste período de verão europeu, lemos as reflexões dos Pontífices sobre as praias, lugares amados por muitos nas férias. As extensões de areia diante de um espelho d'água, cenários também das pregações de Jesus, não são apenas locais de descanso e lazer. Podem ser o pano de fundo de esperanças e dramas humanos, mas também são um convite à reflexão

Amedeo Lomonaco – Cidade do Vaticano

A praia é uma faixa de areia que separa a terra do mar, uma linha de fronteira que parece um convite para olhar o horizonte. É também o lugar, especialmente no período de verão, escolhido por muitas famílias para passar momentos de descanso e férias. É, em particular, o espaço onde muitas crianças – cercadas pelos minúsculos grãos de areia – adoram correr, brincar e construir castelos e lembranças inesquecíveis. A referência à praia, com os diferentes significados que essa área costeira diante de um espelho d'água pode implicar, também aparece nas reflexões dos Pontífices. Este lugar assume, com base no contexto geográfico e histórico em que está inserido, conotações precisas e diferentes significados.

Descansar nas praias

Em agosto de 1982, o Papa João Paulo II foi à cidade litorânea de Rímini. Tradicional localidade de férias da costa Adriática. Na ocasião, pronunciou principalmente palavras de agradecimento.

Um obrigado sincero e uma saudação cordial dirijo a todos vós, cidadãos da bonita e querida Rímini, como também a vós, hóspedes provenientes de várias partes da Itália e do mundo, que viestes procurar descanso nas alegres praias desta terra.

Filas de guarda-sóis em localidade balneária

Saudação aos veranistas

As férias, o período de descanso do trabalho, geralmente começam com uma viagem para o local escolhido. Neste período, o pensamento dos Papas é também uma oportunidade para uma saudação aos veranistas, como fez Paulo VI no Angelus de 6 de agosto de 1967.

A vós, queridíssimos filhos, o Nosso desejo de 'boas férias'. Desejo que se estende por toda parte, nos campos, nas praias, nas montanhas, onde quer que haja pessoas que descansam, e que buscam na distensão das forças físicas e espirituais e no contato com a natureza e na conversa com boas amizades um momento de paz e de serenidade e uma retomada de energias e de saúde nos membros e na alma.

Lugares de dores e martírio

No entanto, as praias são também o cenário dramático onde, infelizmente, muitas vezes se desfazem as esperanças de muitos migrantes em busca de uma vida melhor. São muitas as tragédias do mar, como a que ocorreu em 2023 em Steccato di Cutro, na Itália. Não muito longe daquela praia, o naufrágio de uma embarcação custou a vida de 94 pessoas, incluindo 34 crianças. "Que as viagens da esperança — disse o Papa Francisco no Angelus de 5 de março de 2023, referindo-se àquela tragédia — não se transformem mais em viagens da morte. Que as águas límpidas do Mediterrâneo não sejam mais manchadas de sangue por incidentes tão trágicos”.

A praia pode também se tornar até mesmo um lugar de martírio, como se recorda na história recente deste início de terceiro milênio. Um episódio dramático foi o que ocorreu em 15 de fevereiro de 2015, quando vinte egípcios e um ganês foram degolados na praia de Sirte, na Líbia, onde estavam a trabalho. Eles foram mortos por milicianos do autodenominado Estado Islâmico. Os vinte homens de nacionalidade egípcia eram unidos por sua pertença à Igreja Copta Ortodoxa. O ganês não era cristão, mas quando lhe pediram para renegar Cristo, ele respondeu: “O Deus deles é o meu Deus”. Eles foram incluídos no Martirológio Romano como um sinal da comunhão espiritual que une a Igreja Católica e a Ortodoxa. Na mensagem em vídeo em sua memória, em 15 de fevereiro de 2021, o Papa Francisco sublinhou que estes “irmãos corajosos” “branquearam a sua vida no sangue do Cordeiro”.

Degolados pela brutalidade do EI, morreram dizendo: “Senhor Jesus!”, confessando o nome de Jesus. É verdade que há uma tragédia, que estas pessoas deixaram a vida na praia; mas também é verdade que a praia foi abençoada pelo seu sangue.

Praia de Cutro, na Calábria, palco de um naufrágio dramático em 2023.

As praias e os trabalhadores

Mesmo no verão, as praias são cenários habituais para muitos trabalhadores, em particular para aqueles que se dedicam à pesca. É um ofício que transcende fronteiras e séculos. No Evangelho, por exemplo, recorda-se que os apóstolos Simão, André, Tiago e João eram pescadores, empenhados em seu trabalho diário. Eles lançavam as redes, as consertavam. Ainda hoje, o ofício dos pescadores se desenvolve segundo ritmos habituais. Terminada a pesca, estes homens do mar dirigem seus barcos para a costa para voltar para suas casas. Também a eles, aos pescadores, foram dirigidas as palavras de Pio XII em uma mensagem de rádio em 1957, por ocasião do 450º trânsito de São Francisco de Paula.

Vós, humildes pescadores das praias italianas, trabalhadores laboriosos dos portos e estaleiros; vós todos que fazeis do mar a vossa morada, e que o mar abraça, qual mãe de uma imensa família, provendo a cada um o trabalho e o sustento.

Alguns pescadores e suas redes.

Locais onde Jesus pregava

As praias são também lugares da pregação do Filho de Deus. Um dia, Jesus — recorda o evangelista Mateus — “saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Começou a se reunir em torno dele uma multidão tão grande que ele teve de subir em um barco e ali se sentar, enquanto toda a multidão permanecia na praia”. Outro trecho evangélico ambientado neste cenário é o da multiplicação dos pães e dos peixes. O evangelista João escreve que Jesus se encontra na margem do lago da Galileia, e está cercado por uma grande multidão. Este é um cenário evocado em 9 de julho passado pelo Papa Leão XIV durante a Santa Missa pelo cuidado da Criação.

Jesus tinha vivido e rezado nos arredores do lago da Galileia. Ali, nos seus locais de vida e de trabalho, chamou os primeiros discípulos. As parábolas com que anunciava o Reino de Deus revelam uma profunda ligação com aquela terra e com aquelas águas, com o ritmo das estações e com a vida das criaturas.

A praia não é apenas um espaço para o lazer e o descanso, amado e cobiçado sobretudo no período de férias. Ela pode ser também um lugar que convida a refletir sobre a vida, seus momentos leves, intensos ou dolorosos, para enxergar sua profundidade e sua essência. “Ouvirei a linguagem da tua alma — dizia Khalil Gibran — como a praia ouve a história das ondas”.