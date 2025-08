O Papa rezou com os jovens peregrinos egípcios pela perda de sua companheira. Ao lado de Leão XIV estava dom Jean-Marie Chami, bispo auxiliar do Patriarcado Greco-Melquita de Antioquia e vigário patriarcal para o Egito, Sudão e Sudão do Sul (@Vatican Media)

Papa expressa seu pesar pela jovem egípcia falecida em sua viagem a Roma

Leão XIV expressou sua solidariedade espiritual à família de Pascale Rafic, de 18 anos, que faleceu enquanto viajava com seu grupo para participar do Jubileu dos Jovens. No final da manhã deste sábado, ele se encontrou, no Vaticano, com os companheiros de peregrinação da jovem para expressar suas condolências e conforto a toda a comunidade de onde ela provinha.

Vatican News O Papa Leão XIV tomou conhecimento "com profunda tristeza" do falecimento repentino de Pascale Rafic, de dezoito anos, que veio do Egito para Roma para participar do Jubileu dos Jovens. O Pontífice contatou dom Jean-Marie Chami, bispo auxiliar da Igreja Patriarcal de Antioquia dos Greco-Melquitas para o Egito, Sudão e Sudão do Sul, para expressar sua "proximidade espiritual à família da jovem e a toda a comunidade". A bênção final ao grupo de peregrinos do Egito (@Vatican Media) No final da manhã deste sábado (02/08), o Papa se encontrou, no Vaticano, com o grupo de peregrinos, companheiros de viagem da jovem Pascale, guiados por dom Chami. O encontro, marcado por profunda emoção, foi uma oportunidade de oração e conforto espiritual para os jovens, ainda abalados pelo doloroso acontecimento. Ao compartilhar a dor deles por este trágico episódio, Leão XIV assegurou suas orações por seu sufrágio e invocou o conforto e a consolação do Senhor para a família, os amigos e todos os que choram sua perda.