Leão XIV visita o Santuário de Nossa Senhora das Graças de Mentorella

Na manhã de hoje, 19/08, o Papa dirigiu-se à fração de Guadagnolo de Capranica, na diocese de Palestrina, para rezar em um lugar que, no passado, foi particularmente caro a São João Paulo II. Permaneceu com os religiosos Poloneses da Ressurreição, que animam o Santuário, e regressou a Castel Gandolfo, de onde, nesta noite, partirá para retornar ao Vaticano.

Vatican News

Na manhã desta terça-feira, 19 de agosto, Leão XIV realizou uma visita privada ao Santuário de Nossa Senhora das Graças de Mentorella, na fração de Guadagnolo de Capranica, na diocese de Palestrina. Depois de ter rezado e visitado o Santuário, o Pontífice permaneceu com os religiosos Poloneses da Ressurreição, que animam este lugar, e em seguida retornou a Castel Gandolfo. Está previsto para esta noite o retorno do Papa ao Vaticano, após a permanência de seis dias na residência de verão.

Papa conversa com um dos religiosos do Santuário de Mentorella (@Vatican Media)

O Santuário, localizado entre ásperas rochas, ergue-se ao longo do versante oriental dos Montes Prenestinos, sobre um rochedo no verdejante vale do Giovenzano. No cume do monte Guadagnolo, o ponto habitado mais elevado da região do Lácio (1.218 metros), ergue-se o Monumento ao Redentor, erguido no final do século XIX por Leão XIII, dominando a paisagem do vale do Tibre. Antigas tradições remontam a fundação do Santuário ao tempo do imperador Constantino. Foi também lugar de oração para São Bento — e ali ainda resta a gruta por ele habitada — e para São Gregório Magno.

Um momento da visita do Papa ao Santuário de Mentorella (@Vatican Media)

Vários Pontífices visitaram o Santuário, entre eles São João Paulo II e o Papa Inocêncio XIII. Wojtyła, como cardeal e depois como Papa, visitou-o várias vezes, considerando-o um lugar de especial devoção. Em lembrança de sua presença frequente neste local, existe um caminho a ele dedicado. A Congregação dos Religiosos da Ressurreição, fundada para exercer obra de apostolado entre os numerosos exilados e refugiados poloneses que chegaram à França após o fracasso da insurreição de 1830-1831 contra o domínio russo, dedica-se hoje à pastoral paroquial e educativa. Presente em âmbito internacional, a Congregação estabeleceu precisamente no Santuário de Mentorella o centro espiritual da comunidade.