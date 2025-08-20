Busca

2025.08.20
Papa Leão: enfrentar os conflitos com compreensão e paciência

Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Parolin, Leão XIV convida os participantes do XVII Congresso Internacional de Teologia Moral, que ocorre de 20 a 21 de agosto em Bogotá, a enfrentarem os desafios atuais com “uma atitude caridosa, compreensiva e paciente”, tornando-se assim “um sinal visível da infinita misericórdia de Deus”.

Enfrentar os desafios e conflitos atuais seguindo o exemplo de santos como Santo Afonso Maria de Ligório, “que soube encontrar uma síntese equilibrada entre as exigências da lei de Deus e as dinâmicas da consciência e da liberdade do homem”, assumindo “uma atitude caridosa, compreensiva e paciente” e tornando-se assim “um sinal visível da infinita misericórdia de Deus”. Este é o convite que Leão XIV faz em um telegrama enviado aos organizadores e participantes do XVII Congresso Internacional de Teologia Moral, que se realiza em Bogotá, Colômbia, de 20 a 21 de agosto. Organizado pela Fundación Universitaria San Alfonso, em colaboração com o Pontifício Instituto Academia Alfonsiana e a Fundación Déjame Nacer, o congresso reflete sobre o tema “A ética no século XXI: mudanças e conflitos na sociedade, no gênero, na IA e na ecologia integral”.

No telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e dirigido ao reitor da Fundación Universitaria San Alfonso, padre Oscar Báez Pinto, o Papa também expressa o desejo de que “estes dias sejam uma ocasião propícia para refletir sobre os desafios, mudanças e conflitos atuais à luz da revelação divina, que encontra sua plenitude em Jesus Cristo”. Invocando, por fim, a proteção da Virgem Maria, o Pontífice concede a todos os participantes, bem como a suas famílias e pessoas queridas, a bênção apostólica.

