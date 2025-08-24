Papa escreve ao Sínodo Valdês: “cristãos caminhem para a plena comunhão”

No texto o Papa assegura a sua “fervorosa recordação na oração, para que todos os cristãos possam caminhar com sinceridade de coração para a plena comunhão".

Vatican News

O Papa Leão enviou sua saudação ao Sínodo Valdês, que se iniciou neste domingo (24/08) em Torre Pellice (Turim - Itália). Na mensagem transmitida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o Pontífice dirigiu “os seus cordiais e fraternos saudações a todos os participantes do Sínodo Valdês-Metodista”.

No texto o Papa assegura a sua “fervorosa recordação na oração, para que todos os cristãos possam caminhar com sinceridade de coração para a plena comunhão, a fim de testemunhar Jesus Cristo e o seu evangelho, cooperando no serviço da humanidade, em particular na defesa da dignidade da pessoa humana, na promoção da justiça e da paz e na busca de respostas comuns ao sofrimento que aflige os mais fracos”.