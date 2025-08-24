O Papa: rezo a Deus para que na Ucrânia cessem as armas e se abra o diálogo

No dia da festa nacional da Ucrânia, que se celebra neste domingo, 24 de setembro, Leão XIV envia uma mensagem ao presidente Volodymyr Zelenskyy assegurando sua “oração pelo povo ucraniano que sofre por causa da guerra, em particular por todos aqueles que estão feridos no corpo, por aqueles que sofreram a perda de um ente querido e por aqueles que foram privados de suas casas”.

“Com o coração ferido pela violência que devasta a vossa terra, dirijo-me a vós”, escreve o Pontífice, invocando Deus para que console aqueles que são provados pelas consequências do conflito, fortaleça “os feridos” e conceda “o descanso eterno aos falecidos”. O Papa implora, além disso, ao Todo-Poderoso que mova os corações das pessoas de boa vontade” e que “o clamor das armas se cale”, cedendo “o lugar ao diálogo” e abrindo “o caminho da paz para o bem de todos”. “Confio a vossa nação à Bem-Aventurada Virgem Maria, Rainha da Paz”, conclui Leão XIV.

A mensagem do Pontífice foi publicada pelo presidente Zelenskyy em uma postagem em sua conta no X. “Sou sinceramente grato a Sua Santidade por suas palavras profundas, sua oração e sua atenção ao povo ucraniano em meio a uma guerra devastadora”. O chefe de Estado acrescenta que todas as “esperanças” e “esforços” da nação “estão voltados para a conquista da tão esperada paz”, “para que prevaleçam o bem, a verdade e a justiça”, e manifesta seu apreço pela “liderança moral e apoio apostólico” do Papa.