Papa sobre a Ucrânia: há esperança, mas é preciso trabalhar e rezar muito

É necessário “buscar verdadeiramente o caminho para seguir adiante, encontrar a paz”, disse o Papa aos jornalistas antes de retornar ao Vaticano após sete dias em Castel Gandolfo. O Pontífice deixou a Villa Barberini pouco antes das 21h, cumprimentou algumas pessoas que se reuniram para esperar sua partida e depois conversou com os repórteres. E sobre seus primeiros cem dias de pontificado afirmou: foram “uma bênção de Deus”, “recebo muito”.

Tiziana Campisi e Daniele Piccini – Cidade do Vaticano

“Há esperança, mas ainda é preciso trabalhar muito, rezar muito e buscar de verdade o caminho para seguir adiante, encontrar a paz”. Sobre as negociações para o fim do conflito na Ucrânia, Leão XIV respondeu assim, antes de regressar ao Vaticano, aos jornalistas que o esperavam na saída da Villa Barberini, em Castel Gandolfo. O Papa deixou sua residência de verão por volta das 21h. Uma hora antes, tinha aparecido para saudar as muitas pessoas que se reuniram na rua à espera de sua partida. Já estava escuro quando, a pé, atravessou o portão da Villa Barberini e se deteve para conversar com alguns fiéis. Logo depois, o Pontífice não se esquivou das perguntas dos jornalistas e, a respeito de possíveis conversas com alguns líderes, disse que “alguém” os escuta “continuamente”. “Rezemos e busquemos como seguir em frente”, acrescentou.

O Papa ao sair da Villa Barberini

Sobre sua estadia em Castel Gandolfo, onde espera retornar em breve, Leão afirmou: “Estar aqui é uma graça, estou muito contente com a acolhida do povo”. E recordou sua visita de hoje “ao santuário da Virgem Maria onde também esteve o Papa São João Paulo II”. Por fim, a quem lhe perguntou sobre os seus primeiros cem dias de pontificado, destacou que foram “uma bênção de Deus”. “Eu recebo muito, acredito profundamente nas graças do Senhor e agradeço muito por essa acolhida que recebi, agradeço a todos vocês”, concluiu antes de se dirigir ao carro que o levou de volta ao Vaticano.

O Papa ao se afastar de carro

Segundo período em Castel Gandolfo

Leão XIV havia se transferido para Castel Gandolfo no último dia 13 de agosto, para um segundo período de descanso, depois de ter passado ali pouco mais de duas semanas em julho. Houve quatro encontros com os fiéis durante esses sete dias. Em 15 de agosto, solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, o Pontífice celebrou a Missa na paróquia pontifícia de São Tomás de Villanova, próxima à Villa Barberini, sua residência de verão, e em sua homilia destacou que o “sim” de Maria “ainda vive e continua a confrontar a morte” naqueles que hoje testemunham a “fé”, a “justiça”, a “mansidão” e a “paz”. Em seguida, Angelus, com um olhar voltado à atualidade internacional, exortou a não se resignar diante do “predomínio da lógica do conflito e das armas”.

Dia com os pobres e os sem-teto de Albano

O domingo, 17 de agosto, foi cheio de encontros para o Papa. Pela manhã, o Pontífice presidiu, no Santuário de Santa Maria da Rotonda, em Albano, para os pobres da região, os sem-teto, os acolhidos em instituições de assistência e em casas-família da diocese, os agentes da Cáritas e os frequentadores dos centros de escuta, recomendando levar ao mundo “não o fogo das armas, nem mesmo o das palavras que ferem os outros”, mas sim o “do amor, que se abaixa e serve, que opõe à indiferença o cuidado e à prepotência a mansidão; o fogo da bondade, que não custa como os armamentos, mas que gratuitamente renova o mundo”. Recebido por uma multidão nas ruas da cidade, antes da celebração, Leão visitou também a mostra organizada pela Cáritas diocesana, intitulada “Sinais de esperança”.

De volta a Castel Gandolfo para o Angelus, ao término da oração mariana pediu que se rezasse “para que tenham êxito os esforços destinados a pôr fim às guerras e promover a paz; para que, nas negociações, seja sempre colocado em primeiro lugar o bem comum dos povos”. Um dos momentos mais esperados foi o almoço no Borgo Laudato si’ com cerca de 100 pobres, sem-teto, moradores de rua e assistidos pela Cáritas de Albano. No início, Leão recordou a importância de compartilhar “aquele gesto tão significativo para todos nós, que é partir o pão, partir o pão juntos, o gesto no qual se reconhece Jesus Cristo no meio dos seus”.

Visita ao santuário de Mentorella

Na manhã de hoje, enfim, aconteceu a visita privada ao santuário de Nossa Senhora Mãe das Graças de Mentorella, em Guadagnolo, pequena localidade da diocese de Palestrina. Ali, o Pontífice permaneceu em oração, acendeu uma vela aos pés da estátua da Virgem Maria, elevando uma súplica particular pela paz no mundo, e se encontrou com os religiosos ressureicionistas, aos quais está confiada a pastoral do Santuário, e almoçou com eles. Em seguida, retornou à Villa Barberini.