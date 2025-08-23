Papa às religiosas: sigam a doce pedagogia da Sagrada Família

No encontro com representantes de 4 Institutos religiosos, Leão XIV convida a renovar seu compromisso para que em nossas casas, seguindo os exemplos da Sagrada Família, floresçam as virtudes domésticas e se mantenha vivo o amor. As religiosas foram recebidas na manhã deste sábado (23/08) no Vaticano.

Na manhã deste sábado, 23 de agosto, o Papa Leão XIV recebeu no Vaticano as participantes dos Capítulos Gerais de quatro Institutos: Missionárias Filhas da Sagrada Família de Nazaré, Instituto Filhas de Nazaré, Instituto Apóstolas da Sagrada Família, Irmãs da Caridade de Santa Maria (Irmãs do Bom Conselho). Depois de recordar que a Assembleia se realiza durante o Jubileu da Esperança, Papa Leão recordou as diferentes origens das fundações das religiosas presentes, sempre ligadas à vida de homens e mulheres de Deus que, com coragem, responderam “sim” ao chamado: José Manyanet, María Encarnación Colomina, Maria Luigia Angelica Clarac, Giuseppe Guarino, Carmela Auteri, Teresa Ferrara, Agostino de Montefeltro. Porém disse em seguida “há uma característica que muitas de vocês compartilham: o desejo de viver e transmitir aos irmãos os valores da Sagrada Família de Nazaré, lar de oração, forja do amor e modelo de santidade”.

A doce pedagogia da Sagrada Família

“São Paulo VI, durante sua viagem à Terra Santa”, disse o Pontífice, “ao falar aos fiéis na Basílica da Anunciação, expressou seu desejo de que, ao olhar para Jesus, Maria e José, se pudesse compreender cada vez mais a importância da família, sua comunhão de amor, sua beleza simples e austera, seu caráter sagrado e inviolável, sua doce pedagogia e sua função natural e insubstituível na sociedade”. Acrescentando que hoje tudo isso é muito necessário.

Compromisso de dedicação às famílias

“A família, em nossos dias, precisa mais do que nunca ser ajudada, promovida e animada; com a oração, com o exemplo e com uma ação social diligente, disposta a socorrê-la em suas necessidades”. Nesse sentido, continuou o Santo Padre, “o testemunho carismático e o trabalho que vocês realizam como consagradas podem fazer muito. Por isso, as convido a refletir sobre o que seus institutos têm feito, ao longo do tempo, em favor das famílias — crianças, mães e pais, idosos e jovens — e a renovar seu compromisso para que, como diz a liturgia, em nossas casas, ‘seguindo os exemplos da Sagrada Família’, floresçam ‘as virtudes domésticas e se mantenha vivo o amor’”.

Por fim, Leão XIV disse às presentes “continuem as obras que lhes foram confiadas ‘sendo família’ e estando próximas das pessoas que assistem, com a oração, a escuta, o conselho e a ajuda, para cultivar e difundir, nas diferentes realidades em que atuam, o espírito da casa de Nazaré”.