Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Papa Leão XIV Papa Leão XIV  (@Vatican Media)
Papa

Papa às religiosas: sigam a doce pedagogia da Sagrada Família

No encontro com representantes de 4 Institutos religiosos, Leão XIV convida a renovar seu compromisso para que em nossas casas, seguindo os exemplos da Sagrada Família, floresçam as virtudes domésticas e se mantenha vivo o amor. As religiosas foram recebidas na manhã deste sábado (23/08) no Vaticano.

Vatican News

Na manhã deste sábado, 23 de agosto, o Papa Leão XIV recebeu no Vaticano as participantes dos Capítulos Gerais de quatro Institutos: Missionárias Filhas da Sagrada Família de Nazaré, Instituto Filhas de Nazaré, Instituto Apóstolas da Sagrada Família, Irmãs da Caridade de Santa Maria (Irmãs do Bom Conselho). Depois de recordar que a Assembleia se realiza durante o Jubileu da Esperança, Papa Leão recordou as diferentes origens das fundações das religiosas presentes, sempre ligadas à vida de homens e mulheres de Deus que, com coragem, responderam “sim” ao chamado: José Manyanet, María Encarnación Colomina, Maria Luigia Angelica Clarac, Giuseppe Guarino, Carmela Auteri, Teresa Ferrara, Agostino de Montefeltro. Porém disse em seguida “há uma característica que muitas de vocês compartilham: o desejo de viver e transmitir aos irmãos os valores da Sagrada Família de Nazaré, lar de oração, forja do amor e modelo de santidade”.

A doce pedagogia da Sagrada Família

“São Paulo VI, durante sua viagem à Terra Santa”, disse o Pontífice, “ao falar aos fiéis na Basílica da Anunciação, expressou seu desejo de que, ao olhar para Jesus, Maria e José, se pudesse compreender cada vez mais a importância da família, sua comunhão de amor, sua beleza simples e austera, seu caráter sagrado e inviolável, sua doce pedagogia e sua função natural e insubstituível na sociedade”. Acrescentando que hoje tudo isso é muito necessário.

Compromisso de dedicação às famílias

“A família, em nossos dias, precisa mais do que nunca ser ajudada, promovida e animada; com a oração, com o exemplo e com uma ação social diligente, disposta a socorrê-la em suas necessidades”. Nesse sentido, continuou o Santo Padre, “o testemunho carismático e o trabalho que vocês realizam como consagradas podem fazer muito. Por isso, as convido a refletir sobre o que seus institutos têm feito, ao longo do tempo, em favor das famílias — crianças, mães e pais, idosos e jovens — e a renovar seu compromisso para que, como diz a liturgia, em nossas casas, ‘seguindo os exemplos da Sagrada Família’, floresçam ‘as virtudes domésticas e se mantenha vivo o amor’”.

Por fim, Leão XIV disse às presentes “continuem as obras que lhes foram confiadas ‘sendo família’ e estando próximas das pessoas que assistem, com a oração, a escuta, o conselho e a ajuda, para cultivar e difundir, nas diferentes realidades em que atuam, o espírito da casa de Nazaré”.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
23 agosto 2025, 11:29

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão