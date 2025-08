Uma delegação dos Museus Vaticanos apresenta uma pintura de Santo Agostinho ao Papa

A pintura é obra de um artista romano anônimo do século XVIII e foi restaurada pelo Laboratório de Restauração de Pinturas e Materiais de Madeira. Foi apresentada a Leão XIV, na manhã deste sábado, por uma delegação recebida em audiência na pequena sala anexada à Sala Paulo VI. A diretora dos Museus Vaticanos, Barbara Jatta, e a presidente do Governatorato, irmã Raffaella Petrini, também estavam presentes.

Vatican News

Uma delegação restrita dos Museus Vaticanos foi recebida em audiência na manhã deste sábado, 2 de agosto, pelo Papa Leão XIV na pequena sala anexada à Sala Paulo VI. Durante o encontro, uma pintura representando Santo Agostinho e um Anjo, obra de um artista romano anônimo do século XVIII, foi entregue ao Papa.

A pintura, restaurada pelo Laboratório de Restauração de Pinturas e Materiais de Madeira, é uma cópia gratuita da figura de Santo Agostinho, que aparece no afresco da Disputa do Santíssimo Sacramento, pintado por Rafael, em 1509, no Quarto da Signatura, no Vaticano.

Estiveram presentes na audiência, a presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, irmã Raffaella Petrini, a diretora dos Museus Vaticanos e dos Bens Culturais, Barbara Jatta, o vice-diretor artístico-científico dos Museus Vaticanos, Giandomenico Spinola, o vice-diretor de Gestão e Administração, Alberto Albanesi, a ex-chefe do Laboratório de Restauração de Pinturas e Materiais de Madeira, Francesca Persegati, com o novo chefe, Paolo Violini.

Também estiveram presentes o coordenador do Escritório para as Relações com os Patronos das Artes nos Museus Vaticanos, mons. Terence Hogan, a chefe do Departamento de Arte dos Séculos XVII-XVIII, Alessandra Rodolfo, e a mestra restauradora do Laboratório de Restauração de Pinturas e Materiais de Madeira, Laura Baldelli.