Papa manifesta pesar pelas vítimas de acidente aéreo em Gana

Em um telegrama assinado pelo cardeal Parolin, Leão XIV expressa seu pesar pela morte dos ministros ganeses da Defesa e do Meio Ambiente e Tecnologia, de três funcionários do governo e de outras três pessoas que estavam a bordo do helicóptero. A aeronave, que havia partido de Acra, caiu na região de Ashanti por causas ainda desconhecidas. O país declarou luto nacional.

Vatican News

O Papa Leão XIV enviou um telegrama, assinado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, a dom Matthew K. Gyamfi, bispo de Sunyani e presidente da Conferência Episcopal de Gana, no qual assegura à nação sua “proximidade espiritual neste momento difícil”, em razão do acidente com o helicóptero militar ocorrido no país africano, no qual morreram o ministro da Defesa, Edward Omane Boamah, o ministro do Meio Ambiente e Tecnologia, Ibrahim Murtala Muhammed, além de outras seis pessoas.

No telegrama, lê-se que o Pontífice “manifesta seu pesar pela morte dos ministros, dos funcionários governamentais e de todos aqueles que perderam a vida”. O Papa Leão também confia as almas dos falecidos à misericórdia de Deus onipotente e “eleva orações por aqueles que choram sua perda, especialmente os familiares das vítimas”.

O helicóptero, um modelo Z9 das Forças Armadas de Gana, caiu na região de Ashanti, no sul do país. A aeronave decolou da capital, Acra, às 9h12 no horário local, com destino a Obuasi, no noroeste. A bordo estavam três tripulantes, três funcionários públicos e os dois ministros. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O presidente John Mahama declarou luto nacional.