As vítimas do acidente de helicóptero ocorrido em Gana
Papa manifesta pesar pelas vítimas de acidente aéreo em Gana

Em um telegrama assinado pelo cardeal Parolin, Leão XIV expressa seu pesar pela morte dos ministros ganeses da Defesa e do Meio Ambiente e Tecnologia, de três funcionários do governo e de outras três pessoas que estavam a bordo do helicóptero. A aeronave, que havia partido de Acra, caiu na região de Ashanti por causas ainda desconhecidas. O país declarou luto nacional.

O Papa Leão XIV enviou um telegrama, assinado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, a dom Matthew K. Gyamfi, bispo de Sunyani e presidente da Conferência Episcopal de Gana, no qual assegura à nação sua “proximidade espiritual neste momento difícil”, em razão do acidente com o helicóptero militar ocorrido no país africano, no qual morreram o ministro da Defesa, Edward Omane Boamah, o ministro do Meio Ambiente e Tecnologia, Ibrahim Murtala Muhammed, além de outras seis pessoas.

No telegrama, lê-se que o Pontífice “manifesta seu pesar pela morte dos ministros, dos funcionários governamentais e de todos aqueles que perderam a vida”. O Papa Leão também confia as almas dos falecidos à misericórdia de Deus onipotente e “eleva orações por aqueles que choram sua perda, especialmente os familiares das vítimas”.

O helicóptero, um modelo Z9 das Forças Armadas de Gana, caiu na região de Ashanti, no sul do país. A aeronave decolou da capital, Acra, às 9h12 no horário local, com destino a Obuasi, no noroeste. A bordo estavam três tripulantes, três funcionários públicos e os dois ministros. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O presidente John Mahama declarou luto nacional.

07 agosto 2025, 21:12

