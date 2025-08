Papa visita jovem espanhol hospitalizado no Bambino Gesù

Na noite de 4 de agosto, o Papa Leão XIV visitou Ignacio González, um jovem espanhol que veio a Roma para o Jubileu ddos Jovens e estava internado no Hospital Pediátrico da Santa Sé. Conversou com ele e sua família e saudou os jovens pacientes da ala de oncologia e os familiares das crianças doentes.

Na noite desta segunda-feira, 4 de agosto, o Papa Leão XIV foi até o Hospital Bambino Gesù, nas proximidades do Vaticano, para visitar Ignacio González, o jovem espanhol que veio a Roma para o Jubileu e que teve de ser hospitalizado.

O Santo Padre manteve uma conversa calorosa com ele e com sua família, saudando em seguida os vários pacientes da ala de oncologia.

Por fim, antes de retornar ao Vaticano - anunciou a Sala de Imprensa da Santa Sé - ele se encontrou individualmente com alguns familiares dos jovens pacientes, das crianças e da equipe do hospital. Em um clima de comoção, recitou o Pai-Nosso com os presentes, concedendo sua bênção.

Leão XIV, durante a Vigília do Jubileudos Jovens em Tor Vergata, convidou as pessoas a rezarem por Ignacio e pelas duas jovens, María, uma espanhola de vinte anos, e Pascale, uma egípcia de dezoito anos, que haviam escolhido “vir a Roma para o Jubileu dos Jovens, mas “a morte as alcançou nos últimos dias”.