Papa recebe a Medalhia do padre Robert P. Hagan, prior provincial (direita), e do padre Joseph Farrell, vigário-geral da Ordem (esquerda)
Papa

Papa: num mundo repleto de ruídos, é preciso ouvir a voz dos pobres e marginalizados

Videomensagem de Leão XIV aos membros da província de Santo Tomás de Villanova, a maior comunidade agostiniana nos Estados Unidos.

Vatican News

No dia em que a Igreja celebra a memória litúrgica do Bispo de Hipona, o Papa Leão foi agraciado com a Medalha de Santo Agostinho da Província de Santo Tomás de Villanova, nos Estados Unidos. A motivação foi a sua liderança no serviço, o compromisso de toda a sua vida a favor dos pobres, o seu testemunho dos valores agostinianos e agora, como Pastor universal, pelo exemplo que oferece a todos para nos aproximar do Senhor e uns dos outros na construção da paz. Em agradecimento, o Pontífice gravou uma videomensagem aos membros de uma das comunidades agostinianas mais antigas em território estadunidense. 

Ouça e compartilhe

"Como agostinianos, buscamos todos os dias estar à altura do exemplo do nosso pai espiritual, Santo Agostinho. Ser reconhecido como agostiniano é uma grande honra", afirmou o Papa, que acrescentou: "Devo muito do que sou ao espírito e aos ensinamentos de Santo Agostinho".  

Confira um trecho da videomensagem

De modo especial, o Pontífice ressaltou a importância da comunidade e recordou que foi através da oração de sua mãe, Mônica, e das boas pessoas que o circundavam que Agostinho conseguiu encontrar o caminho da paz para o seu coração irrequieto. Ainda neste espírito comunitário, Leão XIV citou os padres Matthew Carr e John Rossiter, cujo espírito missionário os impulsinou, no final do século XVIII, a levar a Boa Nova do Evangelho no serviço aos imigrantes irlandeses e alemães, em busca de uma vida melhor e de tolerância religiosa.

"Ainda hoje somos chamados a levar adiante esta herança de serviço amoroso a todo o povo de Deus. No Evangelho, Jesus nos recorda de amar o próximo e isso nos desafia, agora mais do que nunca, a nos recordar de ver hoje o próximo com os olhos de Cristo."

A paz, disse ainda o Papa, começa com aquilo que dizemos e fazemos e como o dizemos e fazemos. Antes de falar, dizia Santo Agostinho, devemos ouvir e, "como Igreja sinodal somos encorajados a nos empenhar novamente na arte de ouvir através da oração, do silêncio, do discernimento e da reflexão". "Temos a oportunidade e a responsabilidade de ouvir o Espírito Santo, de ouvir uns aos outros, de ouvir a voz dos pobres e das pessoas marginalizadas. É em nossos corações que Deus nos fala", recordou o Pontífice.

O Bispo de Hipona recomendava ainda que, para além da escuta, era preciso ter a "atenção do coração". Num mundo repleto de ruídos, há mensagens que alimentam nossa inquietação e roubam a nossa alegria. Para Leão, é preciso filtrar o ruído e abrir nossas mentes e corações a Deus e ao seu amor. 

"Que possamos continuar a reforçar a nossa missão comum, como Igreja e comunidade, de promover a paz, viver na esperança e refletir a luz e o amor de Deus no mundo", concluiu o Papa, agradecendo mais uma vez pela Medalha recebida. 

Assuntos
29 agosto 2025, 02:11

