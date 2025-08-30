O Papa: dom Nosiglia, um pastor próximo dos mais vulneráveis

Durante a Missa de corpo presente do arcebispo emérito de Turim, norte da Itália, falecido na quarta-feira passada, seu sucessor, cardeal Roberto Repole, leu a mensagem do Papa na Catedral

Oitenta anos de vida e de ministério, "tão vastos e tão intensos que dispensam apresentações". O arcebispo de Turim, norte da itália, cardeal Roberto Repole, recordou assim em uma catedral lotada seu antecessor, dom Cesare Nosiglia, falecido quarta-feira passada, 27 de agosto.

Durante a Missa de corpo presente, o purpurado leu uma mensagem enviada por Leão XIV que retratava o falecido prelado como um "pastor manso e sábio, sempre próximo do povo e atento aos vulneráveis". Muitas autoridades civis e militares também particioparam do rito exequial, incluindo o prefeito da capital piemontesa, Stefano Lo Russo, e o presidente da Região Piemonte, Alberto Cirio.

Arcebispo de Turim de 2010 a 2022 e vice-presidente da Conferência Episcopal Italiana de 2010 a 2015, dom Nosiglia — enfatizou o atual arcebispo — continua sendo uma figura muito querida, e "esta catedral lotada expressa o grande sentimento de gratidão que cada um de nós tem por sua vida e ministério".