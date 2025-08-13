Papa aos fiéis na Basílica Vaticana: renovar a fé aos pés de São Pedro

Tanto antes quando ao final da Audiência Geral, realizada na Sala Paulo VI devido ao forte calor, Leão XIV saudou em várias línguas os cerca de 20 mil peregrinos reunidos em diferentes partes do Vaticano para acompanhar a catequese por telões: “um aplauso para vocês. Deus abençoe a todos, que Ele os mantenha sempre nas suas mãos”. Dentro da Basílica Vaticana, o convite para renovar a fé “aos pés de São Pedro”.

Andressa Collet - Vatican News

“Muito obrigado pela paciência de vocês! Um aplauso para todos vocês!”. Assim o Papa Leão XIV saudou espontaneamente os numerosos peregrinos reunidos para a Audiência Geral desta quarta-feira (13/08) na parte externa da Sala Paulo VI, que acompanhavam a catequese através de telões. Ao microfone, o Pontífice dirigiu algumas palavras improvisadas aos fiéis em italiano e espanhol: “Obrigado a todos!”, disse ele, referindo-se ao grande calor deste dia, motivo pelo qual a audiência desta semana não foi realizada na Praça São Pedro. “Vocês estão acostumados”, afirmou Leão XIV, acrescentando:

“Deus abençoe todos vocês! Que Ele os mantenha sempre nas suas mãos. E que lhes conceda sempre a graça de saber reconhecer que Deus é misericordioso.”

Jesus nunca nos abandona

“Deus abençoe todos!”, repetiu o Papa, antes de se dirigir à Basílica de São Pedro para saudar outro grupo de fiéis que estavam reunidos para acompanhar a Audiência Geral através de telões. Também ali, algumas palavras improvisadas, recordando o tema da catequese, sobre a esperança que vem de Deus e nunca falha, porque mesmo que nós possamos falhar, seremos "filhos sempre amados":

“Todos vocês ouviram a catequese, ouviram as palavras de que Jesus nunca nos abandona e que Jesus sempre nos convida à conversão. Jesus nos convida a buscar o caminho que nos leva a Ele, a Deus Pai. Então, vamos viver este momento, também uma saudação, a alegria de podermos nos encontrar para renovar a nossa fé, aqui, aos pés de São Pedro, para renovar este espírito de esperança tão importante durante este ano do Jubileu.”

Em espanhol, o Papa Leão desejou a todos que Deus “seja sempre fonte de luz, de graça”: “Jesus, que nunca nos abandona, estará sempre com todos nós se nossos corações estiverem abertos, se estivermos dispostos a viver unidos na fé”. E o Pontífice também deu sua bênção em inglês: “que Deus abençoe todos vocês”, juntamente com os votos de “boa viagem” para aqueles que vêm de países estrangeiros. “Que a graça do Senhor os acompanhe, realizando em seus corações aquele desejo que todos compartilhamos de viver uma autêntica conversão, de caminhar unidos na Igreja, de renovar nossa fé e de ser testemunhos autênticos de Jesus Cristo e do seu Evangelho em todo o mundo”.

A saudação do Papa aos brasileiros

Entre os cerca de 20 mil fiéis divididos entre a entrada e o interior da Sala Paulo Vi e a Basílica de São Pedro estavam, como tradicionalmente vemos representados com bandeiras, vários grupos de brasileiros. Entre eles, a família Barbosa de Siqueira Campos/PR que conseguiu fazer parte do grupo que entrou na Sala Paulo VI entre os cerca de 6 mil peregrinos. "Foi muito emocionante" viver esse momento, comentou Natiely Barbosa Sartori, de 35 anos, que mora há 6 anos em Roma. Isso porque, além de ver pela primeira vez o Papa Leão XIV, ela levou para a Audiência Geral a sua mãe que está de férias na Itália, a aposentada Lucilene Maria da Silva Barbosa, de 61 anos, e o seu filho, o pequeno Filippo Piazzetta Sartori, de 4 anos, naquela que ela considerou uma ocasião única para guardar para toda a vida:

"Nós tivemos o privilégio e a bênção de estarmos lá dentro, e de ouví-lo, seja em italiano, como também em português, o que nos deixou muito surpresas e felizes. Sentimos ainda mais uma proximidade com o Papa. Foi muito especial e emocionante ter a oportunidade de, junto à minha mãe e ao meu filho, conseguir essa bênção."

Filippo, Lucilene e Natiely, os brasileiros que também estavam na Audiência Geral

Mais uma vez, então, o Papa Leão XIV voltou a surpreender os peregrinos de língua portuguesa, com uma bênção em português, entre as saudações em várias línguas ao final da Audiência Geral, convidando os fiéis, justamente, a amar Jesus como Maria amou seu filho:

“Uma cordial saudação de boas-vindas aos fiéis de língua portuguesa, de modo especial os grupos vindos de Portugal e do Brasil. Reconhecendo com coração contrito as nossas fraquezas, peçamos à Bem-aventurada Virgem Maria assunta aos céus que nos ensine a amar o seu Filho com o mesmo amor com o qual Ela o ama. Deus vos abençoe!”