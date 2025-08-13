Papa aos fiéis na Basílica Vaticana: renovar a fé aos pés de São Pedro
Andressa Collet - Vatican News
“Muito obrigado pela paciência de vocês! Um aplauso para todos vocês!”. Assim o Papa Leão XIV saudou espontaneamente os numerosos peregrinos reunidos para a Audiência Geral desta quarta-feira (13/08) na parte externa da Sala Paulo VI, que acompanhavam a catequese através de telões. Ao microfone, o Pontífice dirigiu algumas palavras improvisadas aos fiéis em italiano e espanhol: “Obrigado a todos!”, disse ele, referindo-se ao grande calor deste dia, motivo pelo qual a audiência desta semana não foi realizada na Praça São Pedro. “Vocês estão acostumados”, afirmou Leão XIV, acrescentando:
“Deus abençoe todos vocês! Que Ele os mantenha sempre nas suas mãos. E que lhes conceda sempre a graça de saber reconhecer que Deus é misericordioso.”
Jesus nunca nos abandona
“Deus abençoe todos!”, repetiu o Papa, antes de se dirigir à Basílica de São Pedro para saudar outro grupo de fiéis que estavam reunidos para acompanhar a Audiência Geral através de telões. Também ali, algumas palavras improvisadas, recordando o tema da catequese, sobre a esperança que vem de Deus e nunca falha, porque mesmo que nós possamos falhar, seremos "filhos sempre amados":
Em espanhol, o Papa Leão desejou a todos que Deus “seja sempre fonte de luz, de graça”: “Jesus, que nunca nos abandona, estará sempre com todos nós se nossos corações estiverem abertos, se estivermos dispostos a viver unidos na fé”. E o Pontífice também deu sua bênção em inglês: “que Deus abençoe todos vocês”, juntamente com os votos de “boa viagem” para aqueles que vêm de países estrangeiros. “Que a graça do Senhor os acompanhe, realizando em seus corações aquele desejo que todos compartilhamos de viver uma autêntica conversão, de caminhar unidos na Igreja, de renovar nossa fé e de ser testemunhos autênticos de Jesus Cristo e do seu Evangelho em todo o mundo”.
A saudação do Papa aos brasileiros
Entre os cerca de 20 mil fiéis divididos entre a entrada e o interior da Sala Paulo Vi e a Basílica de São Pedro estavam, como tradicionalmente vemos representados com bandeiras, vários grupos de brasileiros. Entre eles, a família Barbosa de Siqueira Campos/PR que conseguiu fazer parte do grupo que entrou na Sala Paulo VI entre os cerca de 6 mil peregrinos. "Foi muito emocionante" viver esse momento, comentou Natiely Barbosa Sartori, de 35 anos, que mora há 6 anos em Roma. Isso porque, além de ver pela primeira vez o Papa Leão XIV, ela levou para a Audiência Geral a sua mãe que está de férias na Itália, a aposentada Lucilene Maria da Silva Barbosa, de 61 anos, e o seu filho, o pequeno Filippo Piazzetta Sartori, de 4 anos, naquela que ela considerou uma ocasião única para guardar para toda a vida:
"Nós tivemos o privilégio e a bênção de estarmos lá dentro, e de ouví-lo, seja em italiano, como também em português, o que nos deixou muito surpresas e felizes. Sentimos ainda mais uma proximidade com o Papa. Foi muito especial e emocionante ter a oportunidade de, junto à minha mãe e ao meu filho, conseguir essa bênção."
Mais uma vez, então, o Papa Leão XIV voltou a surpreender os peregrinos de língua portuguesa, com uma bênção em português, entre as saudações em várias línguas ao final da Audiência Geral, convidando os fiéis, justamente, a amar Jesus como Maria amou seu filho:
