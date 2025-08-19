Papa escreve a uma mãe: confiar em Maria para enfrentar todas as incertezas

Na última edição da revista "Praça São Pedro", uma publicação da Basílica do Vaticano, a resposta de Leão XIV à carta de Laura, que compartilhou nas páginas da revista algumas tentações na fé. Ter a Virgem como ponto de referência, aconselha o Pontífice, que convida a “chamar pelo nome” as dificuldades. “Compartilhar projetos de amor cristão é fundamental para progredir espiritualmente e colaborar com a graça e a vontade de Deus”.

Vatican News

A resposta do Papa Leão XIV a carta de uma mãe, enviada a ele através da revista mensal da Basílica de São Pedro, foi publicada na nova edição. Laura quis compartilhar as alegrias e as dificuldades da sua fé.

Com Maria, enfrentar toda incerteza

Diante das perguntas da mulher sobre como enfrentar as dificuldades, o Pontífice exorta a chamá-las pelo nome e a partilhar a própria experiência. Laura se questiona e pede conselho ao Papa sobre como superar as tentações, que parecem tomar conta dela apesar do grande amor do marido e das três filhas que são educadas na fé cristã sentida pela própria mulher “mais forte do que nunca” . Será que essa fé carece de solidez? Ela se pergunta. O Papa Leão enfatiza: “o seu entusiasmo pela fé e a verdade do seu coração são uma bênção para a senhora e a sua família. [...] Se o seu ponto de referência é Maria, conseguirá enfrentar todas as incertezas. [...] Compartilhar projetos de amor cristão é fundamental para progredir espiritualmente e colaborar com a graça e a vontade de Deus”. Essas são algumas passagens do que escreve o Papa, destacadas no comunicado divulgado nesta segunda-feira, 18 de agosto, pela redação da revista "Praça São Pedro", uma publicação da Basílica do Vaticano.

Diálogo, repouso, paz, unidade: os temas da edição de agosto

A revista mensal dedica, além disso, uma edição especial ao Meeting della Fraternità, programado para Roma nos dias 12 e 13 de setembro, uma ocasião de encontro, proximidade e partilha através do diálogo; e um aprofundamento sobre o fio condutor da paz na história dos doze Papas, de Leão XIII a Leão XIV, e sobre o profundo vínculo com a fraternidade. No editorial intitulado “Descanso, fraternidade e paz”, Pe. Enzo Fortunato fala sobre o sentido do tempo de descanso no verão. O símbolo da última edição da revista remete à primeira comunidade reunida em torno de Jesus, que se torna assim a imagem de uma Igreja chamada a construir pontes e não muros.