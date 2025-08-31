Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Ucrânia (AFP or licensors) Ucrânia (AFP or licensors)
Papa

Leão XIV: silencie a voz das armas na Ucrânia, e que a voz da fraternidade se eleve

Um forte apelo por um cessar-fogo imediato no país do Leste Europeu, a tragédia no mar da Mauritânia, e o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação: estes são alguns dos temas abordados pelo Papa após o Angelus. Um apelo à acolhida, ao diálogo e ao cuidado com a terra

Vatican News

Ao final da oração do Angelus este domingo, 27 de agosto, XXII Domingo do Tempo Comum, o Pontífice se deteve sobre o sofrimento de um mundo abalado por conflitos e pela violência que atinge crianças e aqueles que buscam esperança e um futuro. Seus primeiros pensamentos foram para a Ucrânia, lembrando que "a morte e a destruição continuam a ser semeadas", com cidades atingidas por bombardeios, incluindo a capital, Kiev. Esses ataques resultaram na morte de várias pessoas. Leão XIV nos exortou a "não ceder à indiferença", mas a ir ao encontro delas por meio da oração e de atos de caridade.

Reitero com veemência meu urgente apelo por um cessar-fogo imediato e por um sério compromisso com o diálogo. É hora de os responsáveis ​​renunciarem à lógica das armas e embarcarem o caminho da negociação e da paz, com o apoio da comunidade internacional. A voz das armas deve silenciar, enquanto a voz da fraternidade e da justiça deve se elevar.

Uma "tragédia mortal"

O Papa também se refere ao naufrágio de 29 de agosto na costa atlântica da Mauritânia, no qual mais de 50 pessoas morreram e outras 100 estão desaparecidas. Esta é mais uma tragédia no mar, na viagem de esperança rumo às Ilhas Canárias. É um acontecimento interpelador que deve nos encorajar a acolher os estrangeiros.

Esta tragédia mortal se repete todos os dias no mundo inteiro. Rezemos para que o Senhor nos ensine, como indivíduos e como sociedade, a colocar plenamente em prática a sua palavra: "Eu era estrangeiro e me acolhestes" (Mt 25,35). Confiamos todos os nossos feridos, desaparecidos e mortos, em todos os lugares, ao abraço amoroso do nosso Salvador.

Cuidar da nossa casa comum

Concluindo a oração mariana, Leão XIV recorda o evento desta segunda-feira, 1º de setembro, em que se celebra o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. "Dez anos atrás - afirmou o Pontífice -, o Papa Francisco, em concordância com o Patriarca Ecumênico Bartolomeu I, instituiu este Dia para a Igreja católica. Ele é mais do que nunca importante e urgente, e este ano seu tema é "Sementes de Paz e Esperança".

Unidos a todos os cristãos, celebramos este Dia e o prolongamos no "Tempo da Criação" até 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis. No espírito do Cântico do Irmão Sol, composto por ele há 800 anos, louvemos a Deus e renovemos nosso compromisso de não destruir seu dom, mas de cuidar de nossa casa comum.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
31 agosto 2025, 12:39

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão