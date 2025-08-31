Papa pede o fim da "pandemia de armas" e reza pelas crianças mortas em Minnesota

Nos numerosos apelos lançados no final do Angelus, o Papa se detém na tragédia ocorrida em 27 de agosto na Escola Católica da Anunciação, convidando a rezar pelas crianças que morreram e a pôr fim ao uso de armas

Benedetta Capelli – Vatican News

É em sua língua materna, o inglês, que Leão XIV, ao final da oração mariana, lança um forte apelo para pôr fim ao flagelo galopante do uso indiscriminado de armas. O apelo parte da tragédia ocorrida no país de origem do Pontífice quando, em 27 de agosto, no estado norte-americano de Minnesota, um jovem abriu fogo durante a Missa, antes do início das aulas, matando duas crianças de 8 e 10 anos e ferindo outras 15, antes de tirar a própria vida.

O Papa nos convida a rezar por essas jovens vítimas e por todas as crianças inocentes que morrem todos os dias.

Nossas orações vão para as vítimas do trágico tiroteio ocorrido durante uma missa na escolar no estado americano de Minnesota. Incluamos em nossas orações as inúmeras crianças mortas e feridas todos os dias no mundo inteiro.

A Pandemia das armas

O Papa Leão XIV evoca a pandemia com seu fardo de preocupação, ansiedade e contágio ao clamar a Deus para que ponha fim à disseminação das armas no mundo.

Rogamos a Deus que interrompa a pandemia de armas, grandes e pequenas, que infecta o nosso mundo. Que nossa Mãe Maria, Rainha da Paz, nos ajude a cumprir a profecia de Isaías: "Transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices."

A Proximidade do Papa

No mesmo dia do ocorrido, o Pontífice enviou um telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, ao arcebispo de Saint Paul e Minneapolis, Bernard Hebda, no qual expressou a sua "profunda tristeza". Em seguida, enviou "as suas mais profundas condolências, juntamente com a asseguração da sua proximidade espiritual", especialmente às famílias que choram a perda de uma criança. O Papa confiou então "as almas das crianças falecidas ao amor de Deus Todo-Poderoso".