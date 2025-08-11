Papa envia Schönborn nos 350 anos de Dedicação da Capela da Virgem Negra na Alemanha

O local com a imagem milagrosa fica abrigada na Igreja de Santa Maria em Kupfergasse, no centro da cidade de Colônia. Para a celebração de 14 de setembro pelo aniversário de 350 anos da Dedicação da Capela da Virgem Negra, o Papa Leão XIV nomeou o arcebispo emérito de Viena, o cardeal Christoph Schönborn, como seu enviado especial. A nomeação foi divulgada em boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé no sábado (09/08).

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV nomeou o cardeal Christoph Schönborn como seu enviado especial para a celebração de aniversário de 350 anos da Dedicação da Capela da Virgem Negra de Santa Maria em Kupfergasse que será realizada em 14 de setembro na cidade de Colônia, na Alemanha. A nomeação do arcebispo emérito de Viena foi divulgada em boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé no sábado (09/08).

Há séculos, em diferentes partes do mundo, as imagens de Nossa Senhora de pele negra se tornaram objetos de profunda reverência e peregrinação. Uma devoção que ocupa um lugar especial no coração de milhares de católicos, basta pensar nos próprios brasileiros e na sua padroeira, Nossa Senhora Aparecida, acolhida em um dos maiores locais de peregrinação do mundo. Mas ainda se pode pensar na Virgem de Montserrat na Espanha e na Nossa Senhora de Częstochowa na Polônia, por exemplo. Na Alemanha, a devoção à Virgem Negra recai a Nossa Senhora de Altötting, na Baviera, e também àquela de Santa Maria em Kupfergasse, para onde foi nomeado o cardeal Schönborn.

A Virgem Negra de Santa Maria em Kupfergasse

A Nossa Senhora Negra em Kupfergasse, na cidade alemã de Colônia, é destino para inúmeros fiéis e peregrinos. Em 1630, os Carmelitas Descalços trouxeram a imagem esculpida em madeira de tília escura para, 45 anos depois, ganhar uma capela: era 8 de setembro de 1675 quando foi construída a Capela de Loreto para oferecer aos fiéis que não podiam viajar à Itália, venerar a Virgem Negra em Colônia. Desde o século XVIII, a estátua é cercada pela Igreja de Santa Maria, em Kupfergasse, com elementos arquitetônicos do período barroco. Foi também durante esse período que começaram as peregrinações à imagem milagrosa acolhida na capela que completa 350 anos de Dedicação com celebrações que duram 8 dias.

A veneração a Virgem Negra em Kupfergasse, assim, tem uma longa tradição em Colônia, cidade que viveu tempos turbulentos, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a terrível "Noite dos 1.000 Bombardeiros", entre 30 e 31 de maio de 1942, um terço das casas, bem como a igreja, o mosteiro e os edifícios adjacentes, foram destruídos. No último segundo, a imagem milagrosa de Nossa Senhora foi salva pela Irmã Marzella Schui e só retornou à capela parcialmente restaurada em 1948. Como já descreveu o cardeal alemão Joseph Frings (1887-1978), "em Colônia, a catedral é a cabeça, e Santa Maria em Kupfergasse é o coração".