Papa volta a Albano para missa com a comunidade e almoço com os pobres

O retorno do Papa à região dos Castelos Romanos, a cerca de 25 km de Roma, está programado para a próxima semana: no dia 15 celebra missa na Igreja de São Tomás de Villanova em Castel Gandolfo, seguida do Angelus; e no dia 17 a celebração eucarística é no Santuário de Santa Maria della Rotonda, em Albano, seguida do Angelus, com a participação de cerca de 100 pobres e voluntários da Caritas local. Esse grupo inclusive vai almoçar com Leão XIV no Borgo Laudato si’, que fica nas Vilas Pontifícias.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV volta a Castel Gandolfo na próxima semana para o segundo período de repouso deste ano na região que fica a cerca de 25 quilômetros de Roma. O primeiro foi entre 6 e 20 de julho, com aparições públicas para celebrar missa e rezar o Angelus, por exemplo. Na próxima sexta-feira, 15 de agosto e de Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, a partir das 10h na Itália, 5h no Horário de Brasília, o Pontífice preside uma celebração eucarística na paróquia pontifícia de São Tomás de Villanova, seguida, ao meio-dia (7h no Horário de Brasília), da oração do Angelus na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo. Os bilhetes gratuitos para participar da missa estão esgotados, mas tanto a celebração como o Angelus podem ser seguidos na própria praça através de telões que serão instalados para beneficiar o acesso da comunidade local e também de peregrinos e turistas. Segundo informações da diocese local, está prevista uma passagem do Papa da Vila Barberini até a Praça da Liberdade por volta das 9h30 na Itália (4h30 no Horário de Brasília).

Pelas ruas de Albano, a comunidade conseguiu saudar o Papa Leão XIV (@VATICAN MEDIA)

Missa em Albano e almoço com os pobres em Castel Gandolfo

Já no domingo, 17 de agosto, segundo comunicado desta quinta-feira (07/08) da Prefeitura da Casa Pontifícia, às 9h30 (4h30 no Horário de Brasília), Leão XIV celebra missa com os pobres assistidos pela Caritas local e os próprios voluntários no Santuário de Santa Maria della Rotonda, em Albano, um município com pouco mais de 35 mil habitantes. O importante local de devoção mariana da região italiana do Lazio, que justamente ocupa um antigo edifício de planta quadra fora e forma circular no seu interior com uma cúpula semelhante àquela do Pantheon em Roma, fica a cerca de dois quilômetros de Castel Gandolfo, para onde o Papa se dirige em seguida: ao meio-dia (7h no Horário de Brasília), na Praça da Liberdade, está prevista a oração do Angelus e, na sequência, um almoço com o mesmo grupo da Caritas de Albano no Borgo Laudato si', em Castel Gandolfo, como informou a diocese local. Todas as celebrações serão transmitidas pela equipe do Vatican News em português através dos canais oficiais.

Assim, após o Pontífice celebrar missa em 20 de julho na Catedral de São Pancrácio, em Albano, o bispo local, Vincenzo Viva, afirma que estão “cheios de alegria” pelo retorno do Papa à cidade neste período de verão e "pelo fato de ele ter aceitado a proposta da nossa Caritas, da qual me fiz porta-voz, de almoçar com os pobres, que levamos no coração, e com aqueles que os assistem com cuidado e atenção todos os dias. É a primeira vez que Leão XIV se encontrará com os pobres durante seu pontificado e estamos muito felizes que ele comece com nossa diocese”.

O Papa Leão XIV e o bispo Vincenzo Viva irão compartilhar o almoço de domingo com as cerca de 100 pessoas, entre hóspedes das casas de família e daquelas de acolhimento do território da diocese, além de quem está hospedado no dormitório diocesano e os próprios usuários da Caritas que estarão junto com o diretor Alessio Rossi e alguns voluntários. O momento de encontro está sendo organizado pela diocese de Albano em colaboração com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral - que administra o Borgo Laudato si’ na área das Vilas Pontifícias, um projeto criado pelo Papa Francisco em 2023.