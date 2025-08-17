Leão XIV: “Somos a Igreja do Senhor, uma Igreja de pobres, todos preciosos”

Cerca de 110 pessoas, a maior parte pobres assistidos pela Cáritas, participaram neste domingo, 17 de agosto, da missa presidida pelo Papa no Santuário de Santa Maria della Rotonda, em Albano Laziale. “Derrubemos os muros, não deixemos o Senhor fora das nossas igrejas”, pediu o Santo Padre.

Thulio Fonseca - Vatican News

Neste domingo, 17 de agosto, o Papa Leão XIV presidiu a Santa Missa no Santuário de Santa Maria della Rotonda, em Albano Laziale, cidade vizinha a Castel Gandolfo. A celebração reuniu cerca de 110 pessoas, entre sacerdotes, paroquianos, colaboradores da Cáritas, acolhidos em casas de assistência, pessoas em situação de rua e participantes dos Centros de Escuta. Na parte externa, numerosos fiéis acompanharam a liturgia por meio de um telão instalado na praça em frente ao Santuário.

Celebrar a vitória de Cristo

Em sua homilia, o Pontífice refletiu sobre o dom do domingo, dia da Ressurreição, em que os cristãos experimentam a vitória de Cristo sobre a morte:

“Cada um de nós vem à igreja com alguns cansaços e medos – às vezes pequenos, outras vezes grandes – e imediatamente sentimo-nos menos sozinhos, estamos juntos e encontramos a Palavra e o Corpo de Cristo. Deste modo, o nosso coração recebe uma vida que vai para além da morte. É o Espírito Santo, o Espírito do Ressuscitado, que faz isto entre nós e em nós, silenciosamente, domingo após domingo, dia após dia.”

Missa presidida pelo Papa Leão (@VATICAN MEDIA)

Ao falar do antigo santuário de Santa Maria della Rotonda, cuja forma circular recorda o abraço de Deus, o Papa ressaltou a experiência de acolhida que a Igreja deve transmitir: “A nossa pobreza, a nossa vulnerabilidade e, sobretudo, os fracassos pelos quais podemos ser desprezados e julgados [...] são finalmente acolhidos na doce força de Deus, um amor sem arestas e incondicional”. Em seguida, detendo-se ao Evangelho proposto pela liturgia do XX Domingo do Tempo Comum, o Santo Padre destacou que a paz de Cristo não é a mesma oferecida pelo mundo:

“Jesus precisa de nos dizer: ‘Eu vim lançar fogo sobre a terra; e como gostaria que ele já se tivesse ateado!’. [...] É a decisão de não viver já para nós mesmos, de levar o fogo ao mundo. Não o fogo das armas, nem o das palavras que queimam os outros. Não. Mas o fogo do amor, que se inclina e serve, que opõe à indiferença o cuidado e à prepotência a mansidão”.

É preciso derrubar os muros

Leão XIV agradeceu, em conjunto com o bispo de Albano, dom Vincenzo, o empenho da Diocese em servir os pobres, como um testemunho de comunhão e igualdade dentro da Igreja:

“Somos a Igreja do Senhor, uma Igreja de pobres, todos preciosos, todos sujeitos, cada um portador de uma Palavra singular de Deus. Cada um é um dom para os outros. Derrubemos os muros.”

Acolher sempre o Senhor

Na conclusão da homilia, o Pontífice convidou a comunidade a não afastar Cristo da vida cotidiana:

“Não deixemos o Senhor fora das nossas igrejas, das nossas casas e da nossa vida. Em vez disso, deixemo-Lo entrar nos pobres e, então, faremos as pazes também com a nossa pobreza, aquela que tememos e negamos quando buscamos a todo custo tranquilidade e segurança.”

Por fim, o Papa confiou os frutos da celebração à intercessão da Virgem Maria, venerada como Santa Maria della Rotonda, pedindo que o Espírito Santo transforme os corações e renove a Igreja como verdadeiro Corpo de Cristo. No Ofertório, os dons foram apresentados por acolhidos das casas de assistência, entre eles uma família de origem peruana, acompanhados por representantes da Cáritas. Ao término da Missa, o Pontífice saudou os pobres e os voluntários presentes.