Papa aos Cavaleiros de Colombo: continuem sendo esperança aos vulneráveis

Seguindo "a nobre herança" do fundador, o beato Michael McGivney, Leão XIV enalteceu o serviço generoso dos Cavaleiros de Colombo dirigido às populações vulneráveis: "incluindo os nascituros, as mães grávidas, as crianças, os menos afortunados e aqueles que são atingidos pelo flagelo da guerra". A assistência fraterna através da virtude da esperança que continua até hoje foi tema da mensagem em vídeo do Papa divulgada durante a 143ª Convenção Suprema em Washington, D.C.

Ouça a reportagem com a voz do Papa e compartilhe

Andressa Collet - Vatican News

No segundo dia da 143ª Convenção Suprema dos Cavaleiros de Colombo, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem em vídeo aos participantes do evento que está sendo realizado de 5 a 7 de agosto na capital dos Estados Unidos, em Washington, D.C., onde vivem cerca de 3 mil cavaleiros com as suas famílias. Em milhares também estão podendo seguir o evento de caráter anual, para celebrar a caridade, a unidade e a fraternidade, em modalidade on-line, tanto pelos canais oficiais da ordem como pelos veículos católicos de comunicação em inglês e espanhol. Todos, de forma presencial ou não, que foram saudados pelo Pontífice.

Um registro da convenção do ano passado no Canadá

A mensagem do Papa Leão XIV

Na mensagem em vídeo em inglês, o Papa refletiu sobre "a importante e essencial virtude" da esperança que orienta o Ano Jubilar, incentiva a Igreja e o mundo inteiro, e foi descrita pelo Papa Francisco como um “desejo e expectativa do bem, mesmo sem saber o que o amanhã trará consigo”. Como católicos, continuou Leão XIV, "sabemos que a fonte da nossa esperança é Jesus Cristo e que Ele enviou os seus seguidores, em todas as épocas," para disseminar esse sinal através da proclamação do Evangelho, "seja com as palavras seja com as obras". E neste Ano Santo, insistiu o Pontífice, também nós "somos chamados a ser sinais tangíveis de esperança para nossos irmãos e irmãs que vivem dificuldades de todo tipo", assim como mostrou o pároco americano que inspira até hoje os Cavaleiros de Colombo:

"O fundador de vocês, o beato Michael McGivney, compreendeu isso muito bem. Ele viu as múltiplas necessidades dos imigrantes católicos e procurou levar alívio aos pobres e sofredores através da sua fiel celebração dos sacramentos e da assistência fraterna - assistência fraterna que continua até hoje."

A Convenção deste ano, lembrou ainda o Papa em vídeo, tem como tema “Arautos da Esperança”, que convida todos Cavaleiros de Colombo "a serem sinais de esperança em suas comunidades locais, paróquias e famílias". A esse respeito, finalizou Leão XIV na mensagem, veio o apreço do Pontífice em relação aos esforços realizados "para reunir os homens em suas comunidades para a oração, a formação e a fraternidade, bem como os numerosos esforços caritativos de seus conselhos locais em todo o mundo":

“Em particular, o generoso serviço de vocês às populações vulneráveis – incluindo os nascituros, as mães grávidas, as crianças, os menos afortunados e aqueles que são atingidos pelo flagelo da guerra – traz esperança e cura a muitos e dá continuidade à nobre herança do fundador.”