O Papa: toda ação social da Igreja deve ter como centro o anúncio do Evangelho

Mensagem de Leão XIV aos participantes da Semana Social 2025 que se realiza em Lima, no Peru. . A Pontefice os convida a olhar o exemplo dos santos que viveram em terras peruanas: "A dor pela injustiça e pela exclusão que muitos de nossos irmãos sofrem, impele todos os batizados a dar uma resposta que, como Igreja, deve corresponder aos sinais dos tempos a partir das entranhas do Evangelho", escreve o Papa.

Mariangela Jaguraba – Vatican News

O Papa Leão XIV enviou uma mensagem, nesta sexta-feira (15/08), Solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, aos participantes da Semana Social no Peru que teve início na quinta-feira, 14, e prossegue até sábado, 16 de agosto, em Lima.

"Caminhando juntos com esperança para o bem comum" é o tema do encontro, promovido pela Conferência Episcopal Peruana, junto com a Comissão Episcopal de Ação Social (CEAS), o Instituto Bartolomeu de las Casas (IBC) e a Conferência dos Religiosos do Peru (CRP).

Em sua mensagem, o Papa ressalta que "a fé católica sempre foi professada em harmonia com a atenção e o serviço aos mais necessitados", naquelas terras, e que só assim é possível "compreender a 'densidade de santidade' que caracteriza essa nação", tão próxima ao seu ministério e sua oração.

O Pontífice recorda que "os testemunhos de vida mística, em Santa Rosa de Lima, de caridade ardente, em São Martinho de Porres, e de amor aos pobres, em São João Macías, falam de uma presença vigorosa e fecunda do Evangelho, que nunca descuidou da oração no serviço ao próximo".

O Papa recorda esse testemunho "a todos aqueles que hoje trabalham entre os pobres e marginalizados! Não se deve afastar-se do Evangelho, nem quebrar a lei da caridade para buscar, por caminhos de violência, uma maior justiça. Há no Evangelho virtualidade suficiente para fazer brotar forças renovadoras que, transformando os homens por dentro, os movam a mudar tudo o que for necessário nas estruturas, para torná-las mais justas, mais humanas".

Junto a estes três grandes testemunhos de vida cristã, Leão XIV recorda também o ministério episcopal de São Turíbio de Mogrovejo, espanhol de nascimento, mas evidentemente peruano por sua atividade missionária e seu extenso trabalho pastoral.

São Turíbio foi, no século XVI, "o símbolo episcopal da autêntica sinodalidade e do Evangelho oferecido nas periferias. As terras peruanas o viram não apenas no fragor de uma ação apostólica que ainda hoje nos acompanha, mas também na quietude do seu rosto sereno e do seu aspecto recolhido e devoto, que mostravam bem de onde vinha a sua força: de uma oração intensa e união com Deus".

A seguir, o Papa convida a olhar para o nosso tempo, "marcado por vários desafios na ordem econômica, política e cultural. A dor pela injustiça e pela exclusão que muitos de nossos irmãos sofrem, impele todos os batizados a dar uma resposta que, como Igreja, deve corresponder aos sinais dos tempos a partir das entranhas do Evangelho".

Segundo ele, "é urgente o testemunho dos santos de hoje, ou seja, de pessoas que permanecem unidas ao Senhor, como os ramos à videira. Os santos não são ornamentos de um passado barroco. Eles surgem de um chamado de Deus para construir um futuro melhor". De acordo com Leão XIV, "toda ação social da Igreja deve ter como centro e meta o anúncio do Evangelho de Cristo, de modo que, sem descuidar do imediato, conservemos sempre a consciência da direção própria e última do nosso serviço".

O Papa recorda que o amor "nos move a dar tanto o pão material quanto o Pão da Palavra, que, por sua vez, por seu próprio dinamismo, despertará a fome do Pão do Céu, que só a Igreja pode dar, por mandato e vontade de Cristo, e que nenhuma instituição humana, por mais bem-intencionada que seja, pode substituir".

Leão XIV conclui a mensagem, fazendo votos de que estes dias de encontro, em Lima, "sejam frutuosos e contribuam para dar novo impulso à pastoral social nessa querida Igreja peruana".