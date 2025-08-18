A saudação do Papa à "grande peregrinação" das mulheres na Polônia
Pe. Rafał Skitek, Wojciech Rogacin
Dezenas de milhares de mulheres e jovens, representando várias associações e profissões, algumas com trajes folclóricos coloridos, outras em uniformes profissionais, com faixas, chegaram neste domingo (17/08) para a peregrinação anual ao Santuário da Mãe da Justiça e do Amor Social em Piekary Śląskie, localizado na Silésia, sul da Polônia. Neste ano, os fiéis participam especialmente em comemoração aos 100 anos da Arquidiocese de Katowice, capital da região, e da coroação da imagem milagrosa da Virgem Maria.
A saudação do Papa
A peregrinação feminina ganhou atenção inclusive do Papa Leão XIV. Ao final da oração mariana do Angelus deste domingo (17/08), direto da Praça da Liberdade em Castel Gandolfo, o Pontífice saudou os participantes, afirmando:
Dom Antonio Guido Filipazzi, núncio apostólico na Polônia, também recordou do Pontífice durante a homilia: "como representante do Papa na Polônia, peço que rezem pelo Santo Padre Leão XIV diante da imagem da Mãe da Justiça e do Amor Social”. Ao lembrar que a peregrinação também se realiza no Ano Jubilar da Esperança, o núncio Filipazzi sublinhou que é de Maria que devemos aprender a ter esperança. “Tão grande era a fé de Maria, quanto grande era a sua esperança. Porque a esperança brota da fé. Onde há fé, há esperança. Quanto maior é a fé, maior é a esperança”, enalteceu ele, ao recordar também do Papa Francisco que foi quem acrescentou a invocação “Mãe da esperança” às litanias lauretanas e, na oração “Salve Rainha”, invocamos Maria como “nossa esperança”.
Missionárias para os maridos, filhos, noivos
O núncio ainda fez referência à festa celebrada no mesmo dia em honra ao “ilustre filho da Silésia, São Jacek, que foi um dos primeiros discípulos de São Domingos e um grande missionário”:
“Também a vocês, queridas mulheres e jovens, se pede não apenas que tenham esperança, mas também que sejam, como São Jacek, missionárias, missionárias da esperança cristã para as pessoas e os ambientes de sua vida cotidiana.”
Ele encorajou elas a ajudarem, acima de tudo, os entes queridos, “maridos, namorados, filhos, todos os parentes, amigos e conhecidos, a não esquecerem Deus em suas vidas e a lembrarem que existe uma vida após a morte para a qual já estamos nos preparando na terra. Façam com que na vida de todos aqueles que vocês amam e encontram seja sempre visível o rosto de Deus!”, disse o núncio apostólico.
As mulheres como profetas da verdade e do amor
Já dom Marek Szkudło, administrador da Arquidiocese de Katowice, que participou da cerimônia, afirmou que “a Silésia é a terra das mulheres trabalhadoras (...), a terra das mulheres cujo trabalho muitas vezes passa despercebido”:
Ele enfatizou que “as mulheres são necessárias como profetas da verdade e do amor, guias ternas, mas fortes, que mostram que o valor de uma pessoa não depende dos gostos, do status em um grupo ou da aparência”. E seguiu encorajando: “não tenham medo de falar sobre o que as magoa. Não tenham medo de ser a voz da consciência em casa, no trabalho, na sociedade. Que seus corações se tornem o lugar onde o mundo reencontra a paz, não através da força, mas através da presença”.
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui