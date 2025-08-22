Papa a cristãos na Suécia: enfrentar a divisão com coragem e a indiferença com compaixão

Uma delegação do Vaticano participa da Semana Ecumênica pelos 100 anos da histórica Conferência de Estocolmo de 1925, um dos marcos pela união dos cristãos. Em mensagem, Papa reconhece "que o que nos une é muito maior do que o que nos divide. Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica abraçou de todo o coração o caminho ecumênico". Diante dos desafios pela paz, o chamado pela reconciliação: "enfrentar a divisão com coragem, a indiferença com compaixão e a levar cura onde houve ferida".

Andressa Collet - Vatican News

A capital da Suécia está sediando até domingo (24/08) a Semana Ecumênica em comemoração aos 100 anos da histórica Conferência de Estocolmo de 1925, bem como - assim recorda o Papa Leão XIV em mensagem - o aniversário de 1700 anos do Primeiro Concílio Ecumênico de Niceia, "um evento profundo na história do cristianismo". No ano de 325, "ao afirmar a divindade de Jesus Cristo", bispos do mundo inteiro reunidos em Niceia (atual Iznik, na Turquia), "formularam nossas declarações de fé de que ele é 'Deus verdadeiro de Deus verdadeiro' e 'consubstancial (homoousios) com o Pai'". Dessa forma, afirma o Pontífice, eles articularam a fé que continua a unir os cristãos:

"Esse Concílio foi um sinal corajoso de unidade em meio às diferenças – um primeiro testemunho da convicção de que nossa confissão comum pode superar as divisões e promover a comunhão."

Os trabalhos da Semana Ecumênica em Estocolmo que terminam no domingo, 24 de agosto

O ecumenismo na Estocolmo de 1925

A mensagem de Leão XIV foi enviada nesta sexta-feira (22/08) aos participantes da Semana Ecumênica que está sendo realizada de 18 a 24 de agosto em Estocolmo, onde 100 anos atrás um pioneiro do movimento ecumênico - o arcebispo luterano Nathan Söderblom (1866-1931) - havia convocado a Conferência de 1925. Na oportunidade, o encontro reuniu cerca de 600 líderes ortodoxos, anglicanos e protestantes, focados na união dos cristãos para uma ação prática e social.

O Pontífice afirmou em mensagem, que a convicção de Söderblom, teólogo que inclusive recebeu o Nobel da Paz de 1930 por sua dedicação em prol do ecumenismo e da paz universal, "era que 'o serviço une'". Por isso, exortou os "irmãos cristãos a não esperarem por um consenso sobre todos os pontos da teologia, mas a se unirem no 'cristianismo prático' – para servir juntos ao mundo na busca pela paz, justiça e dignidade humana". E Leão XIV continuou:

“Embora a Igreja Católica não estivesse representada naquele primeiro encontro, posso afirmar, com humildade e alegria, que hoje estamos ao seu lado como companheiros discípulos de Cristo, reconhecendo que o que nos une é muito maior do que o que nos divide. Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica abraçou de todo o coração o caminho ecumênico.”

A unidade a partir do Concílio Vaticano II

De fato, disse o Papa em mensagem, o Unitatis Redintegratio, o decreto do Concílio sobre o ecumenismo, "nos chamou ao diálogo em humilde e amorosa fraternidade, fundamentada em nosso batismo comum e em nossa missão compartilhada no mundo". A unidade que Cristo deseja para sua Igreja, continuou Leão XIV, "deve ser visível" e "cresce através do diálogo teológico, do culto comum, quando possível, e do testemunho compartilhado diante do sofrimento da humanidade". Tanto que, o tema escolhido para a Semana Ecumênica de Estocolmo, “Tempo para a paz de Deus”, acrescentou o Papa na mensagem, não poderia ser mais oportuno em meio a um mundo que "carrega as profundas cicatrizes do conflito, da desigualdade, da degradação ambiental e de um crescente sentimento de desconexão espiritual":

"No entanto, em meio a esses desafios, lembramos que a paz não é apenas uma conquista humana, mas um sinal da presença do Senhor entre nós. Isso é tanto uma promessa quanto uma tarefa, pois os seguidores de Cristo são chamados a se tornarem artesãos da reconciliação: a enfrentar a divisão com coragem, a indiferença com compaixão e a levar cura onde houve ferida."

O despertar de uma nova esperança pela unidade

A missão em busca da unidade, aprofundou ainda o Papa na mensagem, se fortaleceu inclusive por meio de marcos ecumênicos recentes. Leão XIV citou a primeira visita de um Pontífice à Suécia em 1989, com o Papa João Paulo II sendo recebido na Catedral de Uppsala pelo arcebispo Bertil Werkström, Primaz da Igreja local: "esse momento marcou um novo capítulo nas relações entre católicos e luteranos". Já em 2016, o Papa Francisco se uniu aos líderes luteranos "na oração e no arrependimento comuns" durante as comemorações da Reforma em Lund, em 2016: "lá, afirmamos nosso caminho partilhado 'do conflito à comunhão'”.

Agora, em 2025, Leão XIV compartilhou em mensagem a felicidade de uma delegação do Vaticano participar da Semana Ecumênica para dialogar e celebrar juntos, "como um sinal do compromisso da Igreja Católica de continuar o caminho de oração e trabalho conjunto, sempre que possível, pela paz, justiça e o bem de todos". O desejo final do Papa foi que o Espírito Santo, que inspirou o Concílio de Niceia, aprofunde a comunhão durante as comemorações dos 100 anos da histórica Conferência de Estocolmo de 1925 e "desperte uma nova esperança pela unidade que o Senhor tanto deseja entre seus seguidores".