Papa Leão XIV em livro, através dos primeiros discursos do pontificado

Estará disponível nas bancas a partir desta quarta-feira (27/08) o livro "E pace sia!" com uma coletânea de discursos de Leão XIV desde o início do seu pontificado. A obra, publicada em italiano, inglês e espanhol pela Livraria Editora Vaticana (LEV), ajuda a conhecer mais profundamente o pensamento do Pontífice.

Vatican News

A primazia de Deus, a comunhão na Igreja, a busca pela paz: são os temas que estão caracterizando o magistério do Papa Leão. “Prioridades”, diz um comunicado da Livraria Editora Vaticana (LEV), que emergem da leitura do livro “E pace sia! Parole alla Chiesa e al mondo” (E que haja paz! Palavras à Igreja e ao mundo), disponível nas bancas a partir desta quarta-feira (27/08). O livro, com 160 páginas e ao preço de 15 euros, estará disponível em três línguas: italiano, inglês e espanhol.

A capa do livro do Papa Leão XIV que estará disponível em três línguas

Na sua primeira aparição diante do mundo inteiro, em 8 de maio de 2025, na memória litúrgica dos mártires da Argélia, Leão XIV dirigiu a todos o desejo de uma paz “desarmada e desarmante”. Palavras que lembram as contidas no testamento do prior de Tibhirine, Christian de Chergé, morto por ódio à fé junto com seus companheiros, beatificados em 2018.

Nas intervenções do Pontífice, emerge claramente a primazia de Deus para todos na Igreja e, em particular, para aqueles que têm autoridade. O convite é para “desaparecer para que Cristo permaneça, tornar-se pequeno para que Ele seja conhecido e glorificado”. Ele então confiou seu grande desejo: “uma Igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado”. Os inúmeros apelos do Papa à reconciliação não se dirigem apenas à política, mas ao coração de cada pessoa: “a paz começa em cada um de nós: na maneira como olhamos para os outros, ouvimos os outros, falamos dos outros”.

Robert Francis Prevost nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, nos Estados Unidos. Em 1977, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho; em 29 de agosto de 1981, emitiu os votos solenes e, em 19 de junho de 1982, foi ordenado sacerdote. Em 2001, foi eleito Prior Geral da Ordem. Em 2015, foi nomeado bispo de Chiclayo, no Peru. Em 2023, o Papa Francisco confiou-lhe as funções de Prefeito do Dicastério para os Bispos e de Presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Foi nomeado cardeal em 30 de setembro de 2023. Foi eleito Papa em 8 de maio de 2025, escolhendo o nome de Leão XIV.