Leão XIV aos jovens egípcios: a ressurreição é a fonte da nossa esperança

A oração do Papa por Pascale Rafic, a jovem egípcia de 18 anos que morreu na noite passada enquanto participava do Jubileu dos Jovens

O encontro do Papa com os peregrinos companheiros de viagem de Pascale Rafic, de 18 anos, que faleceu na noite passada enquanto participava do Jubileu dos Jovens. Somos lembrados "de maneira muito forte" que a nossa fé em Jesus Cristo "precisa fazer parte do que somos" e como "continuamos ir adiante não obstante as experiências tão dolorosas".

A morte repentina de "sua companheira de viagem nesta peregrinação" traz a todos nós uma tristeza "muito humana e compreensível" e nos lembra de maneira muito forte "que não temos controle sobre nossas vidas". Mas, como Marta e Maria com seu irmão Lázaro, aprendemos "que Jesus é vida e ressurreição". Esta "é a fonte última da nossa esperança", mesmo neste Ano Jubilar da esperança: "Nossa esperança está em Jesus Cristo, que ressuscitou". Estas são as palavras espontâneas, em inglês, com as quais o Papa Leão XIV se dirigiu emocionado aos jovens egípcios e seus acompanhantes, reunidos na pequena adjacente à Sala Paulo VI por volta do meio-dia. Com eles, Pascale Rafic, de 18 anos, cardiopata, que faleceu na noite passada, após se sentir mal, quando voltava para a paróquia de Ardena, onde o grupo estava hospedado.

Fé em Jesus para seguir em frente apesar da dor

Dispostos em círculo na pequena sala, os jovens, ainda abalados pela perda da amiga, ouvem o Papa, acompanhado por dom Jean-Marie Chami, bispo auxiliar da Igreja Patriarcal de Antioquia dos Greco-Melquitas para o Egito, Sudão e Sudão do Sul, que guia a peregrinação. Leão XIV se solidarizou com eles e com sua tristeza, o que é compreensível, "especialmente quando estamos tão longe de casa e numa ocasião como esta, em que estamos verdadeiramente juntos para celebrar nossa fé com alegria", disse ele.

De alguma forma, ao celebrarmos este Ano Jubilar da Esperança, somos lembrados de maneira muito forte que a nossa fé em Jesus Cristo precisa fazer parte de quem somos, de como vivemos, de como valorizamos e respeitamos uns aos outros e, acima de tudo, de como continuamos a seguir em frente, não obstante as experiências tão dolorosas.

Jovens egípcios rezando por sua amiga falecida (@Vatican Media)

A esperança de quem viu Jesus ressuscitar dos mortos

O Pontífice então lembrou que "Santo Agostinho nos diz que, quando alguém morre, é muito humano e natural chorar e sofrer, sentir a perda de alguém querido". Mas ele também nos diz para "não chorarmos como os pagãos, porque vimos Jesus Cristo morrer na cruz e ressuscitar dos mortos".

É Cristo ressuscitado, continuou o Papa Leão XIV, que "nos chama a todos a renovar a nossa fé, a sermos amigos, irmãos e irmãs uns dos outros, a apoiarmo-nos mutuamente, e diz: vocês também devem ser testemunhas desta mensagem do Evangelho".

Mais um momento do encontro do Papa com os jovens peregrinos egípcios (@Vatican Media)

Lamento pela perda, consolação e nova esperança

E para todos vocês, isto tocou-os de uma forma muito pessoal e direta hoje. Portanto, nesta dor que sentem pela perda de sua amiga, vocês têm esta oportunidade de estar juntos, de rezar, de renovar a nossa fé e de pedir a Deus o descanso eterno para a nossa irmã, mas também o consolo e o fortalecimento da nossa fé, para que se renove na esperança. Como Igreja, como irmãos e irmãs, reunimo-nos por esta razão.

A oração final do Papa, antes de abençoar todos os presentes na pequena sala, foi um pedido ao Senhor "para que esteja conosco, para que esteja com todos vocês enquanto vivem estes dias de peregrinação no ano do Jubileu da Esperança, e que todos sejam protegidos pelo amor e pela graça de Deus".