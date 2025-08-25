Busca

Em 17 de agosto, o Papa esteve no local para um almoço com os assistidos pela Caritas de Albano Em 17 de agosto, o Papa esteve no local para um almoço com os assistidos pela Caritas de Albano  (@Vatican Media)
Papa

Papa volta a Castel Gandolfo em 5 de setembro para inaugurar "Borgo Laudato si'"

O Papa volta à região dos Castelos Romanos que o recebeu durante dois períodos neste verão: desta vez será para inaugurar oficialmente o espaço criado por vontade do Papa Francisco, onde são aplicados os princípios da Encíclica Laudato si'. Na programação de 5 de setembro, a Liturgia da Palavra e a bênção do Borgo serão feitas por Leão XIV, seguida de uma homenagem musical com o tenor italiano Andrea Bocelli, um dos mais famosos do mundo, com mais de 70 milhões de discos vendidos.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV estará de volta ao "Borgo Laudato si'" nas Villas Pontifícias, na região dos Castelos Romanos a cerca de 25 km de Roma, local que o recebeu recentemente, quando almoçou com os pobres da Caritas de Albano, durante o segundo período de repouso do Pontífice em Castel Gandolfo. O retorno está marcado para o dia 5 de setembro, uma sexta-feira: às 16h do horário local (11h no Horário de Brasília), Leão XIV vai inaugurar oficialmente o Borgo Laudato si' onde são aplicados os princípios contidos na Encíclica do Papa Francisco Laudato si', publicada há dez anos. 

Antes de presidir a Liturgia da Palavra com o Rito da Bênção, Leão XIV irá visitar o Borgo e se encontrar com os funcionários, colaboradores, familiares e todos aqueles que voluntariamente participam da vida do lugar. Antes da bênção, o tenor Andrea Bocelli com o filho Matteo irão se unir em oração, oferecendo um canto como homenagem. O italiano é um dos tenores mais famosos do mundo, com mais de 70 milhões de discos vendidos.

Será a quarta vez que o Papa Leão XIV visita o Borgo Laudato si' de Castel Gandolfo: a primeira, em forma privada, remonta a 29 de maio, quando visitou vários locais, parando também no Jardim da Virgem Maria. Em 9 de julho ele celebrou a primeira missa pela Custódia da Criação, exortando a ouvir “o clamor da terra”. E, finalmente, em 17 de agosto, quando almoçou com os pobres assistidos pela Caritas de Albano, um momento de fraternidade e solidariedade organizado pela diocese local e pelo Borgo Laudato si', em colaboração com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

O "Borgo Laudato si'" pensado por Francisco

O Borgo Laudato si' nasceu da iniciativa lançada pelo Papa Francisco em 2 de fevereiro de 2023 e enraizada na missão da Igreja de promover a ecologia integral, unindo o cuidado com a criação à proteção da dignidade humana. Uma missão confiada ao Centro de Alta Formação Laudato si’ (CeAF-LS) instituído por dois quirógrafos do Papa com a tarefa de sensibilizar sobre essas questões e para promover a conversão ecológica através de projetos de formação com particular atenção aos jovens e àqueles que vivem em condições de vulnerabilidade. E como o próprio Pontífice argentino afirmou em audiência de 19 de setembro de 2024 aos membros do organismo científico, educativo e social:

“Para tornar visível e concreta a vontade de promover a conversão ecológica, pensei em criar um modelo tangível de pensamento, de estrutura e de ação, que chamei de Borgo Laudato si'. E senti que os arredores e as dependências das Vilas de Castel Gandolfo fossem o espaço certo para abrigar esse tipo de 'laboratório', onde experimentar conteúdos formativos.“

A propriedade do Borgo se estende por 55 hectares e inclui jardins históricos, palácios, monumentos e vestígios arqueológicos, áreas agrícolas e novos espaços dedicados à formação, ao cultivo biológico e regenerativo, fruto de um percurso que entrelaça espiritualidade, educação e sustentabilidade com o objetivo de oferecer um espaço aberto, acessível e inclusivo, para se formar, refletir e experimentar uma relação mais consciente e respeitosa com a criação.

25 agosto 2025, 12:00

Agenda do Papa
