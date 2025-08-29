Busca

2025.08.29 Membri del' "Ecole d'Evangelisation Saint AndrÃ©"
Papa

Papa às Escolas de Evangelização Santo André: sejamos todos um em Cristo

Leão XIV recebeu no Vaticano uma delegação das EESA, com membros provenientes de todo o mundo, inclusive do Brasil. Em Roma, participam do Jubileu da Esperança e também comemoram os 50 anos do seu fundador como evangelizador, o mexicano Pepe Prado. Na saudação, o Papa agradeceu pela missão das escolas e encorajou a "transmitir o que recebemos, para que todos nos tornemos um em Cristo", como João Batista, fiel seguidor de Jesus Cristo.
Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV comemorou com os membros das Escolas de Evangelização Santo André (EESA) os 50 anos - como evangelizador - do seu fundador, José Prado Flores - o Pepe Prado. Em audiência na Sala Clementina na manhã desta sexta-feira (29/08), o discurso em espanhol começou com a já tradicional introdução do Pontífice com a saudação do Cristo Ressuscitado:

"A paz esteja convosco. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos!"

Representantes de várias partes do mundo estavam presentes na audiência com o Papa
De Santo André a São João Batista

Uma paz dirigida a todos os peregrinos de esperança provenientes de vários países, inclusive do Brasil, que vieram em pleno Ano Jubilar da Igreja Católica e para comemorar o Jubileu de Pepe Prado num evento único das EESA em Roma que recorda a missão de levar a mensagem de Cristo ao mundo. Assim como fez o Apóstolo André, que dá nome às escolas, ao levar "Pedro" até Jesus para servir, pregar e amar Jesus. Hoje, através de uma metodologia que aprofunda a fé e o conhecimento na Palavra de Deus, eles formam equipes e evangelizadores em quase 60 países para atuarem em paróquias e movimentos apostólicos. O grupo internacional participa de uma intensa programação em Roma, de 28 a 30 de agosto, entre retiro, missas e testemunhos, visita às basílicas, passagem pela Porta Santa e audiência com Leão XIV.

Leão XIV com o fundador das Escolas de Evangelização Santo André, Pepe Flores
O próprio Pontífice foi quem identificou "a chave de toda escola de evangelização" ao buscar na figura de São João Batista, que a Igreja recorda neste 29 de agosto, o exemplo sobre a missão dos evangelizadores na atualidade: "dar testemunho daquilo que se contemplou, do encontro que se teve com o Deus da vida. Assim também nos diz o evangelista em sua primeira carta: 'isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo' (1 Jo 1,3). Esta é a missão da Igreja, esta é a missão e de todo cristão".

Ao finalizar a saudação à delegação, Leão XIV agradeceu o "trabalho fecundo" realizado em favor da evangelização e encorajou "a continuar caminhando com renovada esperança":

“Queridos irmãos e irmãs, esta é a nossa vocação como batizados, por isso, devemos transmitir o que recebemos, para que todos nos tornemos um em Cristo. Durante estes dias de peregrinação, convido-os especialmente a contemplar a vida dos santos que, como João Batista, foram fiéis seguidores de Jesus Cristo, manifestando-o em palavras e obras de bem.”

A audiência com Leão XIV foi realizada nesta sexta-feira, 29 de agosto
29 agosto 2025, 12:00

