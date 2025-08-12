Caritas de Albano: os pobres, os últimos, serão os primeiros no almoço com o Papa

No domingo, 17 de agosto, após a missa no Santuário de Santa Maria della Rotonda, onde os marginalizados serão protagonistas, e a oração do Angelus em Castel Gandolfo, Leão XIV irá almoçar com cerca de 100 pessoas necessitadas da diocese de Albano. Todos se sentarão juntos, ao redor de uma única mesa. Rossi, diretor da Caritas, afirma: "todos estão ansiosos para conversar com ele, para compartilhar suas histórias e dificuldades".

Daniele Piccini – Vatican News

Os últimos serão os primeiros. Aqueles que vivem nas periferias da sociedade e da existência serão chamados, pelo dono de casa, a dar um passo à frente e a ocupar os melhores lugares à mesa. É o que vai acontecer no próximo domingo, 17 de agosto, em Castel Gandolfo, onde, após a oração do Angelus, o Papa Leão XIV vai almoçar com 100 convidados da Caritas Diocesana de Albano Laziale no Borgo Laudato si', um recanto do "paraíso terrestre" que são os jardins das Vilas Pontifícias.

Os convidados, assim como aqueles dos banquetes das parábolas de Jesus, já procuram as melhores roupas. Alguns deles, não todos porque a igreja é pequena, animarão a missa que Leão XIV irá celebrar pela parte da manhã no Santuário de Santa Maria della Rotonda, em Albano. "Os moradores de rua, que almoçarão com o Papa no domingo nas Vilas Pontifícias, nos pediram para tomar banho, mas também para receber roupas limpas e bonitas para encontrá-lo", explicou Alessio Rossi, diretor da Obra Diocesana de Albano, à imprensa do Vaticano, que já estava se ocupando da organização do almoço.

O Borgo Laudato si' nas Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo

Diretor, o senhor já inspecionou o Borgo Laudato si'. Como está a organização?

Os convidados entrarão nas Vilas Pontifícias pelo portão com vista para a Piazza Pia, em Albano. Haverá uma área com gazebos dentro dos jardins, onde será servido o almoço. O Papa e os convidados sentarão juntos em uma única mesa. Os convidados de Leão XIV serão os hóspedes dos abrigos da Caritas, dos refeitórios comunitários e dos Centros de Escuta de Albano. O serviço de buffet será fornecido por uma empresa local. O aperitivo e as sobremesas também serão preparados por pizzarias e bares locais.

O bispo de Albano, dom Vincenzo Viva, durante uma confraternização com os pobres

O que o Papa e os convidados irão comer?

Acabei de receber o cardápio: inclui lasagne dell'orto (uma versão de lasanha que utiliza sobretudo verdura no recheio), berinjela à parmegiana, vitela assada com ervas silvestres, salada de frutas e uma sobremesa típica do nosso território. Todo o evento será precedido por um aperitivo nos jardins.

Como surgiu a ideia de organizar este almoço com o Papa e os pobres da Caritas de Albano?

Após a primeira visita do Papa Leão XIV em Albano, em 20 de julho, expressei ao nosso bispo, dom Vincenzo Viva, meu desejo de encontrar o Santo Padre com os pobres. O bispo perguntou ao Pontífice se ele estaria disponível e nos disse que o Papa estava muito feliz em nos encontrar. A Santa Sé confirmou a possibilidade de celebrar uma missa às 9h30 em nosso Santuário de Santa Maria della Rotonda, que será animada pelos nossos próprios hóspedes, e de organizar um almoço posterior no Borgo Laudato si'. Foi uma grande alegria para nós. A nossa equipe de organização, incluindo todos os funcionários da Caritas, imediatamente, e com entusiasmo, começou a trabalhar.

A distribuição de presentes de Natal aos hóspedes da Caritas de Albano

Distribuição de presentes de Natal aos hóspedes da Caritas Albano com o Bispo Viva.

Estima-se que os hóspedes do Papa Leão XIV sejam cerca de cem. Mas quem são eles? E como entraram em contato com a Caritas?

Serão os hóspedes do nosso abrigo "Cardinal Pizzardo", para famílias e menores, de Torvaianica, bem como moradores do abrigo "Francesco", para homens e pais separados em moradias sociais. Participarão também moradores do abrigo Dom Orione, de Anzio, e moradores do centro diurno e centro de escuta "Crocicchio", de Anzio e Nettuno. Contaremos também com a presença de todos os hóspedes do centro de escuta de Albano, cujo refeitório comunitário atende diariamente pelo menos 30 pessoas com residência permanente. Também participarão alguns beneficiários do nosso centro de aconselhamento de Aprilia, que oferece serviços de apoio psicológico.

Quais são os problemas sociais da região?

Nossa diocese é muito grande, estendendo-se de Ciampino a Nettuno. Portanto, encontramos diferentes tipos de pobreza. Uma região significativa de pobreza encontra-se, sem dúvida, ao longo da costa: Anzio, Ardea, Tor San Lorenzo e Torvaianica. Aqui, muitos moradores de rua, tanto italianos quanto estrangeiros, precisam de chuveiros, barbearia, lavanderia e abrigo noturno.

E na parte mais próxima dos Castelos Romanos?

Aqui, predominam as chamadas famílias "working porr" — pessoas que, apesar de trabalharem, não conseguem sustentar as famílias devido a problemas de saúde ou relacionados ao trabalho. Essas famílias não conseguem chegar ao fim do mês, então recebem auxílio-alimentação das nossas lojas. Uma delas, por exemplo, fica em Genzano.

Usuários dos serviços da Caritas de Albano

Quais são os números das intervenções da Caritas no território?

Em 2024, ajudamos 49.500 pessoas, 3.580 famílias. Distribuímos mais de 48 mil refeições. Nos primeiros dez meses de 2024, 13 mil pessoas receberam itens não alimentícios. Distribuímos cerca de 4.480 cafés da manhã. 473 pessoas receberam assistência médica em nosso ambulatório da Caritas.

Existe previsão de um momento de encontro entre os hóspedes da Caritas e o Papa, onde eles poderão compartilhar sobre as dificuldades que estão enfrentando?

Com certeza. Queremos criar uma atmosfera verdadeiramente familiar, como é o estilo da Caritas. Todos estão animados e felizes. Disseram que estarão aqui na sede da Caritas Albano às 8h para esperar a missa com o Papa. Muitas pessoas em situação de rua nos disseram que querem compartilhar suas histórias e dificuldades com ele. Elas estão prontas e animadas.