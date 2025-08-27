Papa: que a comunidade de Velletri, proclamada "Cidade de Maria" na Itália, renove a devoção mariana

No aniversário de 219 anos da Festa do Patrocínio de Nossa Senhora das Graças comemorado nesta terça-feira (26/08), um evento histórico marcou a comunidade de Velletri, a 40Km de Roma, com a proclamação da cidade a "Civitas Mariae", consagrando oficialmente o município à Virgem Maria. A data ganhou Bênção Apostólica do Papa Leão XIV: ao se colocar "sob o manto protetor e materno da Santa Virgem", seja renovada a devoção mariana, "estimulando os fiéis a um generoso testemunho evangélico".

O Papa Leão XIV enviou uma Bênção Apostólica ao bispo de Velletri-Segni e Frascati, dom Stefano Russo, aos sacerdotes, autoridades e fiéis, por ocasião da proclamação da cidade italiana de Velletri a "Civitas Mariae", a expressão que vem do latim e significa "Cidade de Maria", que consagra oficialmente o município à Virgem Maria. A bênção, assinada pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, foi enviada na tarde desta terça-feira (26/08), data que marcou a Festa do Patrocínio de Nossa Senhora das Graças, edição de número 219, celebrada pela comunidade com missas e uma caminhada sugestiva num trecho da Via Francigena, entre as cidades de Nemi e Velletri, até a Catedral de São Clemente. Os fiéis seguiram em procissão com a imagem sagrada até ser acolhida na prefeitura, onde foi realizada a cerimônia solene de proclamação de Velletri - uma cidade com pouco mais de 50 mil habitantes a cerca de 40Km de Roma - à "Cidade de Maria". Após, uma celebração eucarística, a imagem voltou à catedral.

Segundo a imprensa local, um dos atos simbólicos da data também foi a redenominação de uma das ruas que chega à catedral de Rua Metabo a Rua Mariae, um sinal tangível da ligação da comunidade com Nossa Senhora, dando um novo nome à rua, tornando-a mais um caminho de fé para a comunidade. "É um deliberação que nasce do coração e da história do nosso povo. Intitular a Maria a rua que conduz à nossa catedral é um privilégio neste Ano Jubilar", comentou o prefeito de Velletri, Ascanio Cascella.

A saudação do Papa Leão XIV

A Bênção Apostólica do Pontífice foi enviada com uma cordial saudação a todos que participaram da celebração solene. Os desejos de Leão XIV foram que, o "evento significativo, com o qual a comunidade se coloca sob o manto protetor e materno da Santa Virgem, favoreça uma renovada e autêntica devoção a Nossa Senhora, estimulando os fiéis a um generoso testemunho evangélico, a um fervoroso compromisso na promoção do bem comum e a uma convivência serena sob o signo do acolhimento especialmente para com as pessoas mais vulneráveis". Além disso, o Pontífice também invocou, "por intercessão da Mãe do Redentor, venerada nesta cidade como Nossa Senhora das Graças, abundantes favores celestiais".

Segundo dom Stefano Russo, a proclamação de Velletri como “Cidade de Maria” representa um momento muito importante para toda a comunidade civil e eclesial: "não se trata apenas de um título, mas de um apelo a um compromisso comum que convida cada um de nós a ser construtor da paz no quotidiano e a viver a corresponsabilidade como sinal concreto de fé. Este reconhecimento pretende ser uma bússola para a vida de cada um, que orienta o presente e abre o futuro. Nele se reflete a vocação de Velletri para ser uma cidade acolhedora e inclusiva. Ser 'Civitas Mariae' significa não se contentar com o símbolo, mas tornar visível, com atos concretos, a construção da fraternidade. É um convite a transformar as diferenças em riqueza e a promover o encontro como caminho de esperança. Velletri recebe um dom precioso que é ao mesmo tempo uma missão: custodiar a vocação à acolhida e tornar-se constantemente construtora da paz. Com este espírito, dirijo um convite a todas as instituições, associações, famílias e cidadãos individuais para viverem esta proclamação não como um objetivo, mas como um ponto de partida".