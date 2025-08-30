Busca

Papa Leão recebe em audiência o presidente do Zimbabué, Emmerson Dambudzo Mnangagwa (@VATICAN MEDIA) Papa Leão recebe em audiência o presidente do Zimbabué, Emmerson Dambudzo Mnangagwa (@VATICAN MEDIA)
Papa

O Papa recebe em audiência o presidente da República do Zimbábue

No Palácio Apostólico, teve lugar o encontro da manhã deste sábado, 30 de agosto, entre Leão XIV e o chefe de Estado, que foi depois recebido pelo cardeal Parolin, secretário de Estado Vaticano
Vatican News

O Papa Leão XIV recebeu em audiência na manhã deste sábado, 30 de agosto, no Vaticano, o presidente da República do Zimbábue, Emmerson Dambudzo Mnangagwa. O chefe de Estado se encontrou posteriormente com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado Vaticano, e com dom Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais.

As discussões, segundo um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, centraram-se nas boas relações entre a Santa Sé e o Zimbábue, bem como em certos aspetos da situação política e socioeconómica do país, em particular no que diz respeito à colaboração entre a Igreja local nas áreas da educação e da saúde.

A chegada do presidente do Zimbabué à Secretaria de Estado
A chegada do presidente do Zimbabué à Secretaria de Estado   (@Vatican Media)

As conversações prosseguiram com uma troca de opiniões sobre questões regionais, destacando a importância de promover o multilateralismo, o diálogo e a cooperação entre as nações.

30 agosto 2025, 13:49

Agenda do Papa
