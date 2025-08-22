Leão XIV recebe em audiência presidente da República de Seychelles

Depois do encontro com o Santo Padre, o Sr. Wavel Ramkalawan foi recebido na Secretaria de Estado.

Nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, o Santo Padre Leão XIV recebeu em audiência, no Palácio Apostólico, o presidente da República das Seychelles, o Sr. Wavel Ramkalawan, que posteriormente encontrou-se com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado de Sua Santidade, acompanhado pelo Rev. Mons. Mirosław Stanisław Wachowski, subsecretário para as Relações com os Estados.

Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, foram destacadas as boas relações entre a Santa Sé e Seychelles, e bem como tratados alguns aspectos da situação política e socioeconômica do país, especialmente sobre a colaboração com a Igreja local no âmbito do cuidado do meio-ambiente, da saúde e da educação, com particular atenção à formação da juventude do arquipélago.

A conversa prosseguiu com uma troca de opiniões sobre questões regionais e internacionais, sendo destacada a importância de promover o diálogo e a cooperação entre as nações.

Presentes do Santo Padre

O Papa presenteou o mandatário com um baixo-relevo representando a alegoria da Teologia, um afresco de Rafael Sanzio que se encontra na abóbada da "Stanza della Segnatura", nos Museus Vaticanos: uma mulher ladeada por dois querubins com a inscrição "Divinar(um) rer(um) notitia", ou seja, a teologia como "revelação das coisas divinas". Outros presentes do Papa: o livro sobre o Apartamento das audiências no Palácio Apostólico e a Mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2025.

Presente do Sr. Wavel Ramkalawan

O presidente das Seychelles, por sua vez, presenteou o Pontífice com uma pequena réplica em madeira de uma canoa típica do arquipélago usada para a pesca.