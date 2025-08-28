Papa a políticos da França no Vaticano: com coragem, colocar em prática a doutrina de Jesus no dia a dia

Leão XIV recebeu uma delegação de personalidades políticas da França e sugeriu "se unir a Jesus", aprofundando "a doutrina – em particular a doutrina social – que Jesus ensinou ao mundo, e a colocá-la em prática no exercício das funções e na elaboração das leis". E fazer isso, enalteceu o Papa, sem "temer propô-la e defendê-la com convicção: é uma doutrina de salvação que visa o bem de cada ser humano, a edificação de sociedades pacíficas, harmoniosas, prósperas e reconciliadas".

O Papa Leão XIV recebeu na manhã desta quinta-feira (28/08) personalidades políticas provenientes de Vale do Marne, da região da Ilha de França, que estão em peregrinação a Roma neste Ano Jubilar. Na Sala do Consistório, a delegação que pertence à diocese de Créteil, cidade situada nos arredores de Paris, foi saudade pelo Pontífice no seu "caminho de fé: retornarem aos compromissos diários de vocês fortalecidos na esperança, mais firmados para trabalhar na construção de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, que não pode ser outra coisa senão um mundo mais impregnado do Evangelho". Diante dos "desvios de todos os tipos" vividos atualmente pelas sociedades ocidentais, continuou ele em discurso, "nós não podemos fazer melhor, como cristãos, do que nos voltarmos para Cristo e pedir a sua ajuda no exercício das nossas responsabilidades".

Com a iniciativa da peregrinação, disse Leão XIV, além de ser de enriquecimento pessoal, acaba servindo diretamente as pessoas que são atendidas pelos políticos em contexto local. Uma empreitada de mérito, inclusive, explicou o Papa, em se tratando da França, "devido a uma laicidade por vezes mal compreendida", ao "agir e decidir de forma coerente com a própria fé no exercício das responsabilidades públicas". A exemplo do caminho da salvação percorrido por Jesus, "o cristianismo não pode ser reduzido a uma simples devoção privada".

Testemunhar Jesus no dia a dia

O Papa, então, ao citar questões sociais vividas na região da diocese de Créteil, entre violência e desemprego em alguns bairros, sugeriu enfrentá-las com a caridade que habita os cristãos desde o batismo, já que testemunham a relação com Cristo, "que ilumina e dá força". Aí também mora o "primeiro e único" conselho dado por Leão à delegação de políticos da França:

“Se unam cada vez mais a Jesus, vivam e testemunhem isso. Não há separação na personalidade de uma figura pública: não há, de um lado, o homem político e, do outro, o cristão. Mas há o homem político que, sob o olhar de Deus e da sua consciência, vive cristianamente os próprios compromissos e as próprias responsabilidades!”

Com coragem e sem medo, colocar em prática a doutrina

O conselho do Papa, assim, é para que os políticos sejam "chamados a se fortalecer na fé, a aprofundar a doutrina – em particular a doutrina social – que Jesus ensinou ao mundo, e a colocá-la em prática no exercício de suas funções e na elaboração das leis". E fazer isso, enalteceu Leão XIV, sem "temer propô-la e defendê-la com convicção: é uma doutrina de salvação que visa o bem de cada ser humano, a edificação de sociedades pacíficas, harmoniosas, prósperas e reconciliadas":

"Estou bem ciente de que o compromisso abertamente cristão de um responsável público não é fácil, especialmente em certas sociedades ocidentais onde Cristo e a sua Igreja são marginalizados, muitas vezes ignorados, às vezes ridicularizados. Também não ignoro as pressões, as diretrizes partidárias, as 'colonizações ideológicas' – para retomar uma expressão feliz do Papa Francisco –, às quais os homens políticos estão sujeitos. Devem ter coragem: a coragem de dizer, às vezes, 'não, não posso!', quando a verdade está em jogo. Também aqui, somente a união com Jesus – Jesus crucificado! – lhes dará essa coragem de sofrer em seu nome."