Leão XIV: que a ameaça da destruição recíproca dê lugar ao diálogo

Ao final da Audiência Geral, o Papa recordou o 80º aniversário dos bombardeios atômicos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki: "acontecimentos trágicos" que "servem como um alerta universal contra a devastação causada pelas guerras, e em particular pelas armas nucleares".

Vatican News

Ao final da Audiência Geral desta quarta-feira (06/08), o Papa Leão XIV fez um apelo, recordando os 80 anos dos bombardeios atômicos realizados pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente, no final da Segunda Guerra Mundial.

“Hoje, marca o 80º aniversário do bombardeio atômico da cidade japonesa de Hiroshima e, daqui a três dias, recordaremos o bombardeio de Nagasaki. Asseguro minhas orações por todos aqueles que sofreram seus efeitos físicos, psicológicos e sociais. Apesar do passar dos anos, esses acontecimentos trágicos servem como um alerta universal contra a devastação causada pelas guerras, e em particular pelas armas nucleares.”

Palavras que também estão contidas na mensagem do Pontífice enviada a dom Alexis Mitsuru Shirahama, bispo de Hiroshima, na qual Leão XIV exorta as pessoas a terem "a coragem de depor as armas", especialmente as nucleares "que têm a capacidade de causar catástrofes indizíveis".

“Espero que, no mundo atual, marcado por fortes tensões e conflitos sangrentos, a ilusória segurança baseada na ameaça da destruição recíproca dê lugar aos instrumentos da justiça, à prática do diálogo e à confiança na fraternidade.”