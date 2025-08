"Irmãos e irmãs, bom dia!", disse o Papa hoje, num bonito português na Audiência Geral

Foi durante a Audiência Geral desta quarta-feira, 6 de agosto, também de Solenidade da Transfiguração do Senhor, para nos "ensinar a acolher a verdade sobre Deus", comentou Leão XIV na saudação ao fiéis poloneses. Aos peregrinos de língua portuguesa, convidou a continuar rezando pela abertura dos jovens ao Evangelho e, no início da catequese sobre a preparação ao mistério pascal, surpreendeu falando em português.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV surpreendeu os fiéis em língua portuguesa presentes na Praça São Pedro na manhã desta quarta-feira (06/08), mas também de todo o mundo que seguiam a Audiência Geral: ao iniciar a catequese jubilar dedicada a Cristo, que meditou sobre a preparação ao mistério pascal, o Pontífice literalmente saiu do script e da saudação tradicional em italiano, para usar de forma espontânea um bonito português para saudar todos os peregrinos:

“Irmãos e irmãs, bom dia!”

Após a leitura da catequese em italiano, quando refletiu a importância espiritual de se preparar para o encontro com Cristo, Leão XIV saudou diretamente os fiéis de língua portuguesa, como um grupo de Várzea Grande/SP, com uma enorme bandeira aberta na Praça São Pedro - mas falando em italiano:

"Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos que vieram de Portugal e do Brasil. Queridos irmãos e irmãs, ainda com os extraordinários acontecimentos do Jubileu dos Jovens vivos na memória, continuemos a rezar para que o Espírito Santo possa predispor os corações de tantos jovens ao anúncio do Evangelho. Deus os abençoe!"

Grande participação de brasileiros na Audiência Geral desta quarta-feira, 6 de agosto (@Vatican Media)

A mensagem aos jovens de Burkina Faso e Níger

Ainda recordando o recente Jubileu dos Jovens, que reuniu mais de um milhão de fiéis em Roma no último final de semana, ao se dirigir aos fiéis de língua francesa na Audiência Geral, o Papa renovou a proximidade aos povos que sofrem com intensos conflitos e instabilidade:

"Saúdo com alegria as delegações de jovens de Burkina Faso e do Níger, que vieram a Roma no âmbito do Jubileu dos Jovens. Desejo renovar a minha oração pelos seus países. Vocês vieram aqui como peregrinos da esperança. Sigam em frente, a esperança não decepciona, como artesãos de paz e de reconciliação vocês têm tudo para preparar um mundo melhor e mais fraterno."

A Transfiguração do Senhor

Já aos peregrinhos em língua italiana, polonesa e alemã, o Papa Leão XIV recordou que a Solenidade da Transfiguração do Senhor que a Igreja celebra neste 6 de agosto, 40 dias antes da Exaltação da Cruz em 14 de setembro. A festa convida à contemplação através de um momento luminoso da vida de Jesus, em que Ele revela a sua glória divina a três discípulos: Pedro, João e Tiago. O ponto central dessa solenidade, naturalmente, é o mistério de quando Jesus se transfigura para mostrar que a cruz não é fim, renovando o caminho de fé e luz que guia todos os fiéis. "Se nos abrirmos a Cristo e seguirmos a sua Palavra, Ele ilumina e transfigurará também as nossas vidas. Assim, podemos fazer brilhar a sua luz no mundo", disse o Papa aos alemães. Aos peregrinos de língua polonesa, Leão XIV acrescentou:

"Que a festa de hoje da Transfiguração do Senhor os ensine a acolher a verdade sobre Deus, cujo amor é sempre preventivo e cujo poder realiza grandes coisas em vocês quando O escutam com coração confiante e humilde. Jesus deseja a felicidade do homem, mas espera uma resposta concreta e o empenho do coração."