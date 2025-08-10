Papa pede que governantes não ignorem o desejo universal de paz

De Leão XIV, o apelo àqueles que tomam decisões para terem presente "a sua responsabilidade pelas consequências de suas escolhas sobre as populações". Pontífice também saudou acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão.

"Continuar a rezar para que se ponha um fim às guerras": em seus apelos após rezar o Angelus, o Papa Leão XIV mencionou inicialmente o aniversário das explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki, afirmando que este despertou em todo o mundo a "a necessária rejeição da guerra como caminho para a resolução dos conflitos":

O 80º aniversário dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki reacendeu em todo o mundo a necessária rejeição da guerra como meio de resolução de conflitos. Que aqueles que tomam as decisões tenham sempre presente sua responsabilidade pelas consequências de suas escolhas sobre as populações. Não devem ignorar as necessidades dos mais vulneráveis e o desejo universal de paz.

Na Audiência Geral da última quarta-feira, Leão XIV havia recordado o 80º aniversário dos bombardeios atômicos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki: "acontecimentos trágicos" que "servem como um alerta universal contra a devastação causada pelas guerras, e em particular pelas armas nucleares".

Espero que, no mundo atual, marcado por fortes tensões e conflitos sangrentos, a ilusória segurança baseada na ameaça da destruição recíproca dê lugar aos instrumentos da justiça, à prática do diálogo e à confiança na fraternidade.

Paz entre Armênia e Azerbaijão

E em um mundo marcado pelas divisões e conflitos, como acentuou ao final de sua reflexão antes de rezar o Angelus, o Santo Padre saudou um acontecimento que contribui para a paz:

Congratulo-me com a Armênia e o Azerbaijão pela assinatura da Declaração Conjunta de Paz. Faço votos que este evento possa contribir para uma paz estável e duradoura no Cáucaso do Sul.

De fato, na última sexta-feira, 8, o presidente azerbaijano Ilham Aliyev e o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan assinaram um acordo de paz na Casa Branca, na presença do presidente dos EUA, Donald Trump. A relação conflituosa entre os dois países do Cáucaso Meridional perdura desde 1988, desencadeando duas guerras, uma na década de 1990 e outra em 2020, e levando à fuga de mais de 100.000 armênios do Azerbaijão em 2023, após o ataque militar azerbaijano à região separatista de Nagorno-Karabakh.