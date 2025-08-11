Busca

2025.08.11 Operazione Mato Grosso
Papa

No Angelus, a saudação de Leão XIV aos membros da Operação Mato Grosso

Vatican News

Ao saudar os diversos grupos e associações presentes na Praça São Pedro para o Angelus dominical, Leão XIV dirigiu-se aos "membros da Operação Mato Grosso, de várias cidades italianas".

A Operação Mato Grosso (OMG) é um movimento espontâneo que educa jovens por meio do trabalho voluntário em prol dos mais pobres da América Latina, nascido do coração e da imaginação do padre salesiano Pe. Ugo De Censi.

Por meio do trabalho, os jovens iniciam um caminho que os leva a descobrir e vivenciar alguns valores fundamentais em suas vidas: o esforço físico, a gratuidade, a coerência entre a palavra e a vida, o espírito de equipe, o respeito e a colaboração com os outros, a sensibilidade e a atenção aos problemas dos mais pobres, a busca pelo sentido da vida e a aprendizagem do amor às pessoas.

Ao longo dos anos, inúmeros voluntários partiram em missões e iniciaram projetos e atividades em benefício dos pobres. Todos os anos, muitos jovens, após concluírem um programa de formação e trabalharem em grupos da OMG, têm a oportunidade de partir em missões na América do Sul para sua primeira experiência de seis meses.

Os voluntários oferecem gratuitamente seus serviços no Peru, Equador, Brasil, Bolívia e Estados Unidos.

As atividades realizadas na América Latina são apoiadas por inúmeros grupos de jovens e adultos que se reúnem na Itália para arrecadar fundos a serem enviados em missões. O trabalho também é apoiado pela generosidade de muitos amigos.

Nas inúmeras missões na América Latina, os voluntários da OMG (jovens, famílias e religiosos) oferecem atividades educacionais (oratórios, escolas, oficinas, cooperativas) e intervenções sociais (saúde, agricultura, silvicultura e água potável).

Todos aqueles que oferecem seus serviços, tanto na Itália quanto em missão, o fazem de forma totalmente gratuita.

11 agosto 2025, 11:08

