2025.08.15 Angelus
Papa: com Maria, Deus socorre os filhos diante da violência cada vez mais surda

Leão XIV pediu a intercessão de Maria pela paz após a oração mariana do Angelus, em Castel Gandolfo: "ainda hoje, infelizmente, nos sentimos impotentes diante da propagação no mundo de uma violência cada vez mais surda e insensível a qualquer movimento de humanidade. No entanto, não devemos deixar de ter esperança". Com Maria, "acreditamos que o Senhor continua a socorrer seus filhos", enalteceu o Papa.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV, após a oração mariana do Angelus desta sexta-feira (15/08), direto da Praça da Liberdade em Castel Gandolfo, pediu a paz por intercessão da Virgem Maria: "ela, como Mãe, sofre pelos males que afligem os seus filhos, especialmente os pequenos e os fracos. Muitas vezes, ao longo dos séculos, ela confirmou isso com mensagens e aparições".

Ao proclamar o dogma da Assunção, "enquanto ainda estava viva a trágica experiência da Segunda Guerra Mundial", recordou Leão XIV, Pio XII escreveu sobre a importância de meditar os gloriosos exemplos de Maria para valorizar a vida humana e não para destruí-la, como através de guerras:

“Quão atuais são estas palavras! Ainda hoje, infelizmente, nos sentimos impotentes diante da propagação no mundo de uma violência cada vez mais surda e insensível a qualquer movimento de humanidade. No entanto, não devemos deixar de ter esperança: Deus é maior do que o pecado dos homens. Não devemos nos resignar ao prevalecer da lógica do conflito e das armas. Com Maria, acreditamos que o Senhor continua a socorrer seus filhos, lembrando-se da sua misericórdia. Só nela é possível reencontrar o caminho da paz.”

 

15 agosto 2025, 12:23

