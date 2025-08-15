Papa: com Maria, Deus socorre os filhos diante da violência cada vez mais surda
Andressa Collet - Vatican News
O Papa Leão XIV, após a oração mariana do Angelus desta sexta-feira (15/08), direto da Praça da Liberdade em Castel Gandolfo, pediu a paz por intercessão da Virgem Maria: "ela, como Mãe, sofre pelos males que afligem os seus filhos, especialmente os pequenos e os fracos. Muitas vezes, ao longo dos séculos, ela confirmou isso com mensagens e aparições".
Ao proclamar o dogma da Assunção, "enquanto ainda estava viva a trágica experiência da Segunda Guerra Mundial", recordou Leão XIV, Pio XII escreveu sobre a importância de meditar os gloriosos exemplos de Maria para valorizar a vida humana e não para destruí-la, como através de guerras:
