Leão XIV: a exemplo de Maria, peregrinar com esperança até o abraço com Deus

Neste 15 de agosto, de Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, o Papa rezou a oração mariana do Angelus direto de Castel Gandolfo, onde permanece até a próxima terça-feira (19/08). A Mãe de Jesus, que "brilha como ícone de esperança para os seus filhos peregrinos na história" é um "mistério de amor e, portanto, de liberdade. Assim como Jesus disse 'sim', Maria também disse 'sim', acreditou na palavra do Senhor. E toda a sua vida foi uma peregrinação de esperança".

Leia também 15/08/2025 Papa: como Maria, não tenhamos medo de escolher a vida No dia da Solenidade da Assunção de Maria, Leão XIV celebrou a Missa na comunidade paroquial de Castel Gandolfo. Em sua homilia, recordou que o “sim” de Maria permanece vivo nos ...

Andressa Collet - Vatican News

"Queridos irmãos e irmãs, feliz festa!"

O Papa Leão XIV transcorreu a Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria em Castel Gandolfo, cidade próxima a Roma, onde permanece para o segundo período de descanso até a próxima terça-feira (19/08). Nesta sexta-feira (15/08), porém, teve compromissos públicos com a comunidade local, primeiro presidindo missa na Igreja da Paróquia São Tomás de Villanova, para depois rezar a oração mariana do Angelus na Praça da Liberdade.

Na reflexão que precedeu o Angelus, o Pontífice buscou enaltecer a figura de Maria, "fonte viva de esperança", em versos de Dante Alighieri (1265-1321), o maior poeta da língua italiana; como através dos Padres do Concílio Vaticano II que "deixaram um texto maravilhoso sobre a Virgem Maria". No final do documento sobre a Igreja, o Concílio se refere à Mãe de Jesus, como "imagem e início da Igreja" que "brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o Povo de Deus ainda peregrinante".

Uma verdade da nossa fé, disse Leão XIV, que "está em perfeita sintonia com o tema do Jubileu que estamos vivendo: «Peregrinos de esperança»". Isso porque "o peregrino precisa de uma meta que oriente a sua viagem", que "reavive sempre no seu coração o desejo e a esperança": "esta meta é Deus, Amor infinito e eterno, plenitude de vida, de paz, de alegria e de todo o bem", recordou o Papa aos fiéis reunidos na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo.

“Maria, que Cristo ressuscitado levou consigo, em corpo e alma, para a glória, brilha como ícone de esperança para os seus filhos peregrinos na história.”

"Trata-se de um único mistério de amor e, portanto, de liberdade. Assim como Jesus disse 'sim', Maria também disse 'sim', acreditou na palavra do Senhor. E toda a sua vida foi uma peregrinação de esperança com o Filho de Deus e seu, uma peregrinação que, através da Cruz e da Ressurreição, a conduziu à pátria, ao abraço de Deus. Por isso, enquanto estivermos a caminho, como indivíduos, como família, em comunidade, especialmente quando as nuvens chegarem e o caminho se tornar incerto e difícil, levantemos os olhos, olhemos para ela, nossa Mãe, e reencontraremos a esperança que não engana."