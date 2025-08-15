Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.08.15 Angelus
Papa

Leão XIV: a exemplo de Maria, peregrinar com esperança até o abraço com Deus

Neste 15 de agosto, de Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, o Papa rezou a oração mariana do Angelus direto de Castel Gandolfo, onde permanece até a próxima terça-feira (19/08). A Mãe de Jesus, que "brilha como ícone de esperança para os seus filhos peregrinos na história" é um "mistério de amor e, portanto, de liberdade. Assim como Jesus disse 'sim', Maria também disse 'sim', acreditou na palavra do Senhor. E toda a sua vida foi uma peregrinação de esperança".

Andressa Collet - Vatican News

"Queridos irmãos e irmãs, feliz festa!"

O Papa Leão XIV transcorreu a Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria em Castel Gandolfo, cidade próxima a Roma, onde permanece para o segundo período de descanso até a próxima terça-feira (19/08). Nesta sexta-feira (15/08), porém, teve compromissos públicos com a comunidade local, primeiro presidindo missa na Igreja da Paróquia São Tomás de Villanova, para depois rezar a oração mariana do Angelus na Praça da Liberdade.

Na reflexão que precedeu o Angelus, o Pontífice buscou enaltecer a figura de Maria, "fonte viva de esperança", em versos de Dante Alighieri (1265-1321), o maior poeta da língua italiana; como através dos Padres do Concílio Vaticano II que "deixaram um texto maravilhoso sobre a Virgem Maria". No final do documento sobre a Igreja, o Concílio se refere à Mãe de Jesus, como "imagem e início da Igreja" que "brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o Povo de Deus ainda peregrinante".

Uma verdade da nossa fé, disse Leão XIV, que "está em perfeita sintonia com o tema do Jubileu que estamos vivendo: «Peregrinos de esperança»". Isso porque "o peregrino precisa de uma meta que oriente a sua viagem", que "reavive sempre no seu coração o desejo e a esperança": "esta meta é Deus, Amor infinito e eterno, plenitude de vida, de paz, de alegria e de todo o bem", recordou o Papa aos fiéis reunidos na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo. 

“Maria, que Cristo ressuscitado levou consigo, em corpo e alma, para a glória, brilha como ícone de esperança para os seus filhos peregrinos na história.”

"Trata-se de um único mistério de amor e, portanto, de liberdade. Assim como Jesus disse 'sim', Maria também disse 'sim', acreditou na palavra do Senhor. E toda a sua vida foi uma peregrinação de esperança com o Filho de Deus e seu, uma peregrinação que, através da Cruz e da Ressurreição, a conduziu à pátria, ao abraço de Deus. Por isso, enquanto estivermos a caminho, como indivíduos, como família, em comunidade, especialmente quando as nuvens chegarem e o caminho se tornar incerto e difícil, levantemos os olhos, olhemos para ela, nossa Mãe, e reencontraremos a esperança que não engana."

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
15 agosto 2025, 12:11

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão