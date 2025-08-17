Papa Leão almoça com os pobres: vocês representam a presença de Deus

No Borgo Laudato si’, em Castel Gandolfo, o Papa Leão XIV partilhou um almoço com mais de 100 pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Pontífice enfatizou: "A criatura mais bela é aquela criada à semelhança e à imagem de Deus, que somos todos nós".

Thulio Fonseca - Vatican News

Após a oração do Angelus, o Papa Leão XIV participou de um almoço no Borgo Laudato si’, em Castel Gandolfo, no “Pavilhão do Repouso”, junto a cerca de 110 pessoas em situação de vulnerabilidade social, entre acolhidos de casas de assistência, moradores de rua e usuários dos Centros de Escuta. Estiveram presentes também cardeal Fabio Baggio, subsecretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e o bispo de Albano, dom Vincenzo Viva, além das autoridades civis locais, representantes da Cáritas, incluindo sacerdotes e religiosas da diocese.

Papa Leão XIV durante o almoço com os mais necessitados (@Vatican Media)

Somos a criatura mais bela que Deus criou

Ao chegar, o Santo Padre saudou os fiéis e expressou sua alegria por este momento: “Agradeço a todos da Cáritas Diocesana, ao bispo, por esta acolhida, por esta oportunidade de partilhar também em um lugar tão bonito, que nos faz lembrar da beleza da natureza, da criação, mas que também nos leva a refletir que a criatura mais bela é aquela criada à semelhança e e imagem de Deus, que somos todos nós", e completou:



"Cada um de nós representa, nesse sentido, essa imagem divina, e é fundamental lembrarmos sempre que encontramos a presença de Deus em cada pessoa. Portanto, estar aqui reunidos nesta tarde, neste almoço, é viver junto a Deus, nesta comunhão e nesta fraternidade."



O Papa também agradeceu a todos pela presença. e ao pedir a bênção do Senhor sobre alimentos, rezou por "todos aqueles que trabalharam para proporcionar este almoço possível, como uma bela festa.”

Saudação do bispo diocesano antes do almoço (@Vatican Media)

Um trabalho em conjunto

O encontro foi promovido pela Diocese de Albano em colaboração com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. O cardápio respeitou as tradições religiosas dos assistidos e incluiu pratos típicos da região, encerrando-se com a sobremesa preparada especialmente para a ocasião, chamada “Doce Leão”. Antes do almoço, os convidados participaram de um aperitivo na sede da Caritas e, ao final como lembrança, receberam um chaveiro confeccionado pelas irmãs Clarissas de Albano.