Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.08.20 Dom Paulo Romão
Papa

Diocese de Paranaguá (PR) tem novo bispo

Dom Paulo Alves Romão, até agora bispo titular de Calama e auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, é o novo bispo da Diocese de Paranaguá.

Vatican News

O Santo Padre nomeou dom Paulo Alves Romão, atualmente bispo titular de Calama e auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, como bispo de Paranaguá (PR).

Curriculum vitae

Dom Paulo Alves Romão nasceu em 6 de abril de 1964, em Barra do Jacaré, Diocese de Jacarezinho, no Estado do Paraná.

Após concluir seus estudos de Filosofia na Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II no Rio de Janeiro e de Teologia no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro, obteve o Doutorado em Teologia Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Foi ordenado sacerdote em 28 de junho de 1997, para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Exerceu os seguintes cargos: vigário paroquial; membro do Conselho Presbiteral; pároco de Bom Pastor, no Vicariato Norte; professor da Pontifícia Universidade Católica e do Seminário Maior São José; diretor do Departamento Arquidiocesano de Educação Religiosa; coordenador da Pastoral Universitária e assistente Eclesiástico do Movimento Comunhão e Libertação.

Foi nomeado bispo titular de Calama e Auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro em 7 de dezembro de 2016 e recebeu a ordenação episcopal em 28 de janeiro de 2017.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
20 agosto 2025, 12:02

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão