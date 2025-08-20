Diocese de Paranaguá (PR) tem novo bispo

Dom Paulo Alves Romão, até agora bispo titular de Calama e auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, é o novo bispo da Diocese de Paranaguá.

Vatican News

O Santo Padre nomeou dom Paulo Alves Romão, atualmente bispo titular de Calama e auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, como bispo de Paranaguá (PR).

Curriculum vitae

Dom Paulo Alves Romão nasceu em 6 de abril de 1964, em Barra do Jacaré, Diocese de Jacarezinho, no Estado do Paraná.

Após concluir seus estudos de Filosofia na Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II no Rio de Janeiro e de Teologia no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro, obteve o Doutorado em Teologia Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Foi ordenado sacerdote em 28 de junho de 1997, para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Exerceu os seguintes cargos: vigário paroquial; membro do Conselho Presbiteral; pároco de Bom Pastor, no Vicariato Norte; professor da Pontifícia Universidade Católica e do Seminário Maior São José; diretor do Departamento Arquidiocesano de Educação Religiosa; coordenador da Pastoral Universitária e assistente Eclesiástico do Movimento Comunhão e Libertação.

Foi nomeado bispo titular de Calama e Auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro em 7 de dezembro de 2016 e recebeu a ordenação episcopal em 28 de janeiro de 2017.