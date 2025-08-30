Leão XIV abre, em 1º de setembro, o capítulo geral da Ordem de Santo Agostinho

O Papa presidirá a Missa de abertura dos trabalhos para a eleição do novo superior geral da família religiosa na Basílica de Santo Agostinho, no Campo Marzio, em Roma, às 18h locais. Cerca de cem religiosos participarão deste importante evento, que se estenderá até 18 de setembro; são 73 delegados de 46 países, das 41 circunscrições da Ordem, com direito a voto. A celebração será transmitida ao vivo pela Rádio Vaticano - Vatican News

Leão XIV abrirá o 188º Capítulo Geral da Ordem de Santo Agostinho em 1º de setembro. No mesmo dia do aniversário de sua entrada no noviciado em 1977, o Pontífice presidirá a Missa às 18h locais na Basílica de Santo Agostinho, no Campo Marzio, em Roma. Esta Missa abrirá os trabalhos programados até 18 de setembro no Pontifício Instituto Patrístico (Augustinianum). A celebração será transmitida ao vivo pela Rádio Vaticano – Vatican New a partir das 17h55 locais (12h55 de Brasília) e contará com comentários em português, italiano, francês, inglês, espanhol, alemão e polonês. Também poderá ser acompanhada por streaming de áudio nas páginas correspondentes do Vatican News e por vídeo no mesmo portal e nas respectivas páginas do Facebook e YouTube.

O Capítulo Geral Agostiniano em números

Um total de cerca de cem religiosos participam deste importante evento, realizado a cada seis anos. Setenta e três agostinianos de 46 países, delegados das 41 circunscrições da ordem, terão direito a voto. Eles representam os 2.341 agostinianos com suas 395 casas espalhadas pelos cinco continentes — conforme registrado pelo Escritório Central de Estatísticas da Santa Sé em 31 de dezembro de 2024 — e são chamados a eleger o novo prior geral, o 98º, após 12 anos de governo do padre Alejandro Moral, que completou seu segundo mandato. Sessões estão programadas durante os dias capitulares, com apresentações das presidentes das federações de monjas agostinianas e dos leigos da família agostiniana, que não têm voz ativa.

Em 2013, a Missa presidida por Francisco

Doze anos atrás, o Papa Francisco abriu, na mesma Basílica Romana, o Capítulo Geral que encerrou o mandato de dois sexênios de Robert Prevost. O então prior geral, agora 266º Sucessor de Pedro, juntamente com seu conselho, decidiu convidar Bergoglio, recém-eleito Papa, "para presidir a Missa de abertura do Capítulo Geral em 28 de agosto", como relatou em sua última entrevista como cardeal, concedida à mídia vaticana. "Para grande surpresa de todos", Francisco aceitou, e em sua homilia, enfatizou que "a inquietação do coração é o que leva a Deus e ao amor", acrescentando que Santo Agostinho nos convida a manter viva "a inquietação da busca espiritual, a inquietação do encontro com Deus, a inquietação do amor". O Papa argentino explicou que "o tesouro de Agostinho é justamente esta atitude: sair sempre em direção a Deus, sair sempre em direção ao rebanho", e descreveu o Bispo de Hipona como "um homem voltado para essas duas saídas", "sempre em caminho", "sempre inquieto! E esta é a paz da inquietação". Ele também exortou para "não 'privatizar' o amor" e concluiu explicando que "a inquietação também é amor, buscando sempre, incansavelmente, o bem do outro".