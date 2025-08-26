Busca

Papa Leão XIV no ofertório da celebração eucarística em Albano, em 17 de agosto Papa Leão XIV no ofertório da celebração eucarística em Albano, em 17 de agosto  (@VATICAN MEDIA)
Papa incentiva maior participação dos fiéis na ação litúrgica da Igreja

Na mensagem enviada à 75ª Semana Litúrgica Nacional Italiana, Leão XIV encoraja uma participação cada vez mais ativa do Povo de Deus na liturgia e sublinha o valor evangelizador das celebrações.

Thulio Fonseca - Vatican News

Por ocasião da 75ª Semana Litúrgica Nacional, que se realiza em Nápoles, Itália, de 25 a 28 de agosto de 2025, sobre o tema “Tu és a nossa esperança”, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem a dom Claudio Maniago, arcebispo metropolita de Catanzaro-Squillace e presidente do Centro de Ação Litúrgica. Ao saudar os participantes, o Santo Padre encoraja a vivência renovada da liturgia como fonte de evangelização e comunhão.

Na mensagem, o Pontífice exprime seu “vivo apreço” a todos aqueles que, na Igreja da Itália, se dedicam à animação litúrgica do Povo de Deus, chamado “na diversidade de tarefas e ministérios a dar louvor ao Senhor”.

O Papa dirige um “cordial saudação” aos conferencistas e a todos os presentes, desejando que o encontro favoreça uma participação cada vez mais ativa dos fiéis na ação litúrgica da Igreja e desperte “uma consciência renovada do caráter evangelizador das celebrações sagradas”.

O texto sublinha ainda a importância de redescobrir os templos como lugares de encontro com o Senhor nos Sacramentos, de celebração da fé e de vida de comunhão fraterna. O Papa espera que o simpósio contribua para a reflexão e para a elaboração de linhas pastorais que sustentem esse caminho.

Ao concluir a mensagem, Leão XIV assegura sua proximidade espiritual, garante a oração por todos os participantes e concede de bom grado a sua Bênção Apostólica.

26 agosto 2025, 12:01

