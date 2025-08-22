Leão XIV nomeia bispo para a Diocese de Jardim (MS)

Frei Pedro Cesario Palma, OFMCap, será o novo bispo da Diocese de Jardim (MS). "Rogamos a Deus que o conduza e inspire a realizar, com zelo pastoral e serviço amoroso, o encargo ora confiado", escreve a CNBB em sua saudação.

Vatican News

O Papa Leão XIV nomeou, nesta sexta-feira, 22 de agosto, o novo bispo da Diocese de Jardim (MS): frei Pedro Cesario Palma, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, até então pároco da Paróquia São Francisco de Assis, na Diocese de Umuarama (PR), onde também atuava como membro do Conselho Econômico e do Conselho de Presbíteros.

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou uma saudação ao novo eleito para o episcopado:

"Acolhemos, com alegria, a notícia de sua nomeação como novo Bispo da Diocese de Jardim, no Mato Grosso do Sul. Receba, como futuro membro desta Conferência Episcopal, nossos cumprimentos fraternos pela missão recebida, rogando a Deus que o conduza e inspire a realizar, com zelo pastoral e serviço amoroso, o encargo ora confiado. Nossa Senhora de Fátima, Padroeira da Diocese de Jardim, seja intercessora e advogada, assim como pediu instante e continuamente São Francisco de Assis à Mãe de misericórdia."

Informações biográficas

Frei Pedro Cesario Palma nasceu em 15 de agosto de 1961, em Lavrinha, município de Pinhalão (PR). É filho de José Palma e Maria de Jesus Palma.

Ingressou no Seminário em 1977, em Uraí (PR); recebeu o hábito capuchinho em 2 de fevereiro de 1987, em Almirante Tamandaré (PR), e emitiu os votos temporários em 1988. No dia 7 de abril de 1991, professou os votos perpétuos na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Foi ordenado sacerdote em 22 de fevereiro de 1992, pelas mãos de Dom Conrado Walter, então bispo de Jacarezinho (PR).

Na Província do Paraná e Santa Catarina dos Capuchinhos, frei Pedro Cesario exerceu diversas funções: missionário popular; professor de Filosofia e Teologia; diretor do Seminário de Filosofia; mestre de aspirantes, postulantes e pós-noviços; vigário paroquial; pároco; superior local; secretário de formação inicial e permanente; secretário da pastoral; e membro do Governo Provincial em cinco mandatos (sendo duas vezes conselheiro, uma vez vigário provincial e duas vezes ministro provincial).

Atualmente, desempenhava seu ministério como pároco da Paróquia São Francisco de Assis, em Umuarama (PR), e como membro do Conselho Econômico e do Conselho de Presbíteros da Diocese.

Além dos estudos em Filosofia e Teologia, frei Pedro Cesario é pós-graduado em Filosofia pela PUC-Minas, mestre em Teologia Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e também é jornalista.

*Fonte: CNBB