Leão XIV: acabe o conflito na Terra Santa, que tem causado morte e destruição

Ao término da audiência geral de quarta-feira, 27 de agosto, o Papa voltou a pedir o fim do conflito em Gaza e o rápido retorno da ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Ele se uniu ao apelo dos Patriarcas, latino e greco-ortodoxo, que no dia anterior expressaram preocupação com as consequências da operação militar israelense sobre a população palestina. Por fim, o Pontífice exortou todos a "rezarem a Maria, Rainha da Paz, para que ela alcance a reconciliação e a paz naquela terra"
Ao final da audiência geral desta quarta-feira (27/08), na Sala Paulo VI, no Vaticano, o Papa Leão XIV voltou a pedir paz na Terra Santa. Ele fez "um forte apelo tanto às partes envolvidas quanto à comunidade internacional, pelo fim do conflito, que causou tanto terror, destruição e morte".

Respeito aos direitos civis e humanitários

Ele também lembrou os numerosos reféns israelenses ainda mantidos em cativeiro por seus sequestradores e o sofrimento da população palestina, que não recebe ajuda humanitária suficiente.

Imploro que todos os reféns sejam libertados, que um cessar-fogo permanente seja alcançado, que a entrada segura de ajuda humanitária seja facilitada e que o direito humanitário seja plenamente respeitado, em particular a obrigação de proteger os civis e as proibições de punições coletivas, o uso indiscriminado da força e o deslocamento forçado de populações.

Em seguida, o Papa Leão XIV se uniu ao apelo pela paz publicado esta terça-feira pelos dois Patriarcas greco-ortodoxo e latino de Jerusalém.

Uno-me à declaração conjunta dos Patriarcas greco-ortodoxo e latinos de Jerusalém que ontem pediram o fim desta espiral de violência, o fim da guerra e a prioridade para o bem comum das pessoas.

Apelo dos Patriarcas de Jerusalém

Na declaração conjunta de ontem, os patriarcas pediram a mediação de paz por parte de outros países para interromper a "mobilização militar maciça" das Forças de Defesa de Israel (FDI) na Faixa de Gaza, para restituir os reféns israelenses sequestrados durante os ataques de 7 de outubro às suas famílias e para finalmente restaurar a paz na região. "Apelamos à comunidade internacional", dizia a declaração, "para que aja para pôr fim a esta guerra insensata e destrutiva e para garantir que as pessoas desaparecidas e os reféns israelenses possam retornar às suas casas."

A declaração também lembra como "o complexo greco-ortodoxo de São Porfírio e o complexo latino da Sagrada Família" têm sido "um refúgio para centenas de civis", incluindo "idosos, mulheres e crianças" e "pessoas com deficiência". Aqueles que encontraram abrigo nas duas igrejas já estão padecendo com o sofrimento de quase onze meses de conflito. "Muitos estão debilitados e desnutridos", argumentam os Patriarcados. Portanto, para eles, "tentar fugir para o sul equivaleria a uma sentença de morte".

Oração à Rainha da Paz

Ao final de seu apelo, o Pontífice exortou todos a implorarem "Maria, Rainha da Paz, fonte de consolação e esperança", para que "sua intercessão alcance a reconciliação e a paz" naquela terra tão querida a todos."

Na audiência da semana passada, o Papa nos convidou a rezar à Virgem na sexta-feira, 22 de agosto, dia em que a Igreja celebra a memória litúrgica de Maria, Rainha da Paz.

27 agosto 2025, 11:48

