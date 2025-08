Medjugorje, Papa aos jovens: nenhum algoritmo poderá substituir um abraço

Mensagem do Pontífice por ocasião do 36º Festival dos Jovens reforça o valor do encontro, da fé compartilhada e do discernimento vocacional: "Que alegria saber que somos esperados na casa do Pai, acolhidos por seu amor, e que não precisamos caminhar sozinhos, mas juntos!", afirma o Leão XIV.

Thulio Fonseca – Vatican News

Em uma mensagem aos milhares de jovens reunidos em Medjugorje para o 36º Festival dos Jovens, o Papa Leão XIV dirigiu palavras de esperança, encorajamento e fé, recordando que “ninguém caminha sozinho” e que “essa estrada rumo ao Senhor se percorre juntos”.

Aos participantes vindos de diversas nações, o Santo Padre "dirige a todos com carinho a saudação do Senhor Ressuscitado: ‘A paz esteja com vocês!’”. Em seguida, inspirado pelo tema do evento: «Vamos à casa do Senhor» (Sl 122,1), o Papa destaca que a fé é um percurso coletivo, sustentado pelo amor de Deus.

Um caminho de comunhão

Leão, em seu texto, cita as palavras de Jesus, “Eu sou o caminho” (Jo 14,6), e recorda que é o próprio Cristo quem guia e fortalece os fiéis. “O Seu Espírito abre nossos olhos e nos faz ver o que, sozinhos, não conseguiríamos compreender”, afirmou. Em seguida, ao refletir sobre a dimensão comunitária da fé, o Pontífice recorda um pensamento de Santo Agostinho: “Vamos, vamos! Assim falam entre si e, acendendo-se, por assim dizer, uns aos outros, formam uma única chama. E essa única chama nasce daquele que, falando, comunica ao outro o fogo que o consome”.

Para o Papa, esta é uma imagem da fé compartilhada: "Ninguém caminha sozinho: animamo-nos uns aos outros, inflamamo-nos uns aos outros. As chamas dos corações se unem e tornam-se um único grande fogo que ilumina o caminho. Também vocês, jovens, não são peregrinos solitários. Esse caminho rumo ao Senhor é trilhado em comunhão. Essa é a beleza da fé vivida na Igreja".

Nenhum algoritmo substitui as relações verdadeiras

Em sua mensagem, o Santo Padre também fez referência ao contexto contemporâneo marcado pela tecnologia e inteligência artificial:

"Por meio dos encontros diários, podemos percorrer juntos nossa peregrinação à casa do Senhor. A esse respeito, queridos, vocês sabem bem que vivemos em um mundo cada vez mais digital, onde a inteligência artificial e a tecnologia nos oferecem mil oportunidades. Lembrem-se: nenhum algoritmo poderá jamais substituir um abraço, um olhar, um verdadeiro encontro — nem com Deus, nem com nossos amigos, nem com nossa família.”

Santuário mariano de Medjugorje (AFP or licensors)

Também a figura de Nossa Senhora, que viajou para visitar Isabel, foi recordada pelo Papa como símbolo de comunhão sincera: “Seguindo o exemplo de Maria, encorajo-os, portanto, a buscar encontros verdadeiros. Alegrem-se juntos, e não tenham medo de chorar com os que choram, como também nos diz São Paulo: 'Alegrem-se com os que estão alegres, chorem com os que choram' (Rm 12,15)."

Responder ao chamado do Senhor

Leão XIV também falou diretamente aos que percebem em si um chamado especial: “Se algum de vocês sentir dentro de si o chamado à vida consagrada ou ao sacerdócio, encorajo-os a não ter medo de responder.” E completou:

"A Palavra do Senhor não apenas nos torna verdadeiramente livres e felizes, mas nos realiza autenticamente como homens e como cristãos.”

Anunciadores da paz e da esperança

Por fim, confiando a juventude à intercessão da Virgem Maria, o Papa concluiu:

“Queridos jovens, enquanto confio cada um de vocês a Maria, Mãe de Cristo e nossa Mãe, acompanho-os com minha oração. Que a Santíssima Virgem os encoraje e os guie ao longo do caminho, para que se tornem anunciadores da paz e da esperança. De coração, concedo a todos vocês minha bênção apostólica.”