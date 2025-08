Pascale, a alegria arrebatada pela dor e a Ressurreição de Cristo

A jovem egípcia faleceu quando seu grupo voltava do Circo Máximo, onde haviam participado da Jornada Penitencial do Jubileu dos Jovens. Ali, a jovem pode se aproximar pela última vez do Sacramento da Confissão..

"O matrimônio, a ordem sagrada, a consagração religiosa expressam a doação de si mesmo, livre e libertadora, que nos torna verdadeiramente felizes. E é aí que encontramos a felicidade, quando aprendemos a doar-nos a nós mesmos. Doar a vida pelos outros", afirmou o Papa Leão XIV quase ao final de sua resposta à segunda pergunta na noite da Vigília em Tor Vergata, que lhe foi dirigida pela jovem italiana Gaia, 16 anos, sobre a "coragem para escolher".

"Estas escolhas dão sentido à nossa vida, transformando-a à imagem do Amor perfeito, que a criou e redimiu de todo o mal, inclusive da morte", acrescentou o Pontífice, que então dirigiu o seu pensamento a duas jovens, María, de 20 anos, espanhola, e a egípcia Pascale, de 18 anos:

Ambas decidiram vir a Roma para o Jubileu dos Jovens e a morte as surpreendeu nestes dias. Rezemos juntos por elas. Rezemos também por seus familiares, seus amigos e suas comunidades. Que Jesus Ressuscitado as acolha na paz e na alegria do seu Reino. Gostaria ainda de pedir as vossas orações para outro amigo, um jovem espanhol, Ignacio Gonzalvez, que foi internado no hospital “Bambino Gesù”. Rezemos por ele e pela sua saúde. Encontrar a coragem para fazer escolhas difíceis e dizer a Jesus: “Tu és a minha vida, Senhor”.

No Circo Máximo, a última confissão

"Pasco", como era chamada por seus amigos a jovem egípcia, tinha 18 anos e frequentava a igreja de São Cirilo em Korba Heliópolis, um bairro do Cairo, Egito. Na noite de sexta-feira, enquanto voltava de ônibus com seus companheiros de peregrinação para a a paróquia em Artena, uma cidade a 30 quilômetros de Roma, onde estavam alojados, teve uma parada cardíaca. Ela aleceu poucos minutos após dar entrada no hospital de Colleferro, para onde foi levada de ambulância. Presentes no local o prefeito da cidade Pierluigi Sanna, o bispo da Diocese de Velletri e o pároco egipcio que também acompanhava o grupo.

A jovem faleceu quando o grupo voltava do Circo Máximo, onde haviam participado da Jornada Penitencial do Jubileu dos Jovens. Ali, a jovem pode se aproximar pela última vez do Sacramento da Confissão..

Pascale Rafic fazia parte do grupo católico greco-melquita que chegou a Roma acompanhados pelo bispo Jean-Marie Chami, do Cairo, e com um grupo do Sudão do Sul, para participar do Jubileu dos Jovens. Na Cidade Eterna, a jovem passou da peregrinação terrena para a vida eterna. Um destino compartilhado por María Cobo Vergara, a espanhola de 20 anos que também faleceu em Roma durante o Jubileu e que viveu sua fé na Paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Madri.

Peregrinação marcada pela Eucaristia diária e Adoração

Os mais de 50 jovens egípcios greco-melquitas haviam se preparado, juntamente com Pascale, para os dias em Roma com uma jornada espiritual que passou também por outros lugares ligados a eventos e figuras de santos italianos: São Pio em San Giovanni Rotondo, São Francisco e Santa Clara em Assis, e o jovem Carlo Acutis. "A Eucaristia diária e a Adoração ao Santíssimo Sacramento - havia declarado dom Chomi à Agência Fides - serão o fulcro dos nossos dias".

Pascale - contam seus amigos - havia acabado de terminar o ensino médio e ela queria se tornar fisioterapeuta. Ela também era escoteira e frequentava aulas de catecismo. Filha única, estava muito feliz com a experiência que estava vivendo em Roma.

As causas precisas da morte serão esclarecidas pela autópsia. Enquanto isso, as palavras que ajudaram a todos a iluminar o mistério desta morte, deste choque de dor que ocorreu em meio a dias repletos de promessas de felicidade, foram as dirigidas pelo Papa Leão XIV aos companheiros de peregrinação de Pascale.

O encontro com Leão XIV

O Pontífice encontrou e abençoou os jovens do grupo egípcio na manhã de sábado, 2 de agosto. "Certamente, a tristeza que a morte traz a todos nós é algo muito humano e muito compreensível, sobretudo estando tão longe de casa e em uma ocasião como esta, em que nos reunimos verdadeiramente para celebrar nossa fé com alegria. E então, repententinamente, nos é recordado poderosamente de que nossa vida não é superficial, nem temos controle sobre nossas vidas, nem sabemos, como o próprio Jesus diz, nem o dia nem a hora, por algum motivo, nossa vida terrena chegará ao fim. Mas, como também aprendemos no Evangelho, o que Marta e Maria descobriram quando seu irmão Lázaro morreu, e quando Jesus não estava com elas a princípio, mas retornou vários dias após sua morte, e o entendimento delas era que Jesus é vida e ressurreição"

"Assim, em certo sentido - continuou o Bispo de Roma - ao celebrarmos este Ano Jubilar da Esperança, é-nos recordado de uma maneira muito forte do quanto nossa fé em Jesus Cristo deve fazer parte de quem somos, de como vivemos, de como nos valorizamos e respeitamos uns aos outros e, acima de tudo, de como continuamos a seguir em frente apesar de experiências tão dolorosas."

Ressurreição, fonte última da esperança

Em seguida, o Papa Leão XIII citou Santo Agostinho. O Bispo de Roma, afirmou o Pontífice, "nos diz que quando alguém morre, é naturalmente muito humano e natural chorar, sentir dor, sentir a perda de um ente querido, e, no entanto, ele também diz: não chorem como fazem pagãos, porque nós também vimos Jesus Cristo morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. E a nossa esperança está na ressurreição, a fonte última da nossa esperança, e falamos de um Ano Jubilar da Esperança; a nossa esperança está em Jesus Cristo ressuscitado."

Proximidade do Papa aos familiares

Antes de encontrar o grupo que acompanhava a jovem, o Santo Padre entrou em contato com dom Jean-Marie Chami, bispo titular de Tarso e auxiliar da Igreja Patriarcal de Antioquia dos Greco-Melquitas para o Egito, Sudão e Sudão do Sul. a quem disse ter recebido "com profunda dor a notícia da morte repentina da jovem de 18 anos, Pascale Raffic, vinda a Roma do Egito para participar do Jubileu." O Santo Padre também expressou sua proximidade espiritual à família da jovem e a toda a comunidade.

*Com informações da Agência Fides