Dom Júlio Endi Akamine é o novo arcebispo de Belém (PA)

O Santo Padre aceitou nesta quarta-feira, 6, a renúncia ao Governo pastoral da Arquidiocese Metropolitana de Belém do Pará, apresentada pelo arcebispo Alberto Taveira Corrêa. Ele é sucedido pelo arcebispo Júlio Endi Akamine, S.A.C., atualmente arcebispo coadjutor da mesma Arquidiocese Metropolitana.

Curriculum de dom Júlio

Dom Julio Endi Akamine nasceu em 30 de novembro de 1962 em Garça (SP). Em 1975, entrou no Seminário da Sociedade do Apostolado Católico (SAC), os Palotinos, em Londrina (PR), onde completou os estudos no Seminário Menor São Vicente Pallotti. Fez o noviciado em 1979 no seminário Rainha da Paz, em Cornélio Procópio (PR). Sua primeira consagração foi a 8 de dezembro de 1980, na mesma cidade.

Cursou Licenciatura em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica (PUC), de 1981 a 1983, e Teologia no “Studium Theologicum Claretianum”, de 1984 a 1987, na arquidiocese de Curitiba (PR). Foi ordenado sacerdote em 24 de janeiro de 1988, na cidade de Cambé (PR). Obteve o mestrado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (1993 a 1995) e doutorado na mesma Universidade (2001 a 2005).

Como sacerdote palotino desempenhou a função de vigário paroquial, pároco e reitor do seminário maior Palotino, em Curitiba. Também foi assessor da Organização dos Seminários e Institutos Filosófico-Teológicos do Brasil (Osib) no regional Sul 2 da CNBB. Entre outras funções, atuou como diretor do Período Introdutório da Província Regina Apostolorum, na Itália (2003-2004).

Como sacerdote palotino, as seguintes funções: vigário paroquial na paróquia Santo Antônio, Cambé (PR) – (1988-1990); pároco na paróquia Santo Antônio, Cambé (PR) – (1990-1993), na arquidiocese de Londrina; Reitor do seminário maior Palotino, Curitiba (PR) – (1996-2001); assessor da OSIB regional Sul 2 (1996-1998); Secretariado-geral da SAC para a Formação (1999-2005); Consultor local da Comunidade da Casa Geral, em Roma (2001-2003); Diretor do Período Introdutório da Província Regina Apostolorum, Itália (2003-2004); Secretário provincial para a formação (2005-2007); e Diretor espiritual do Seminário Maior Palotino, Curitiba (PR) – (2006-2007).

No período de 1996 a 2001 e de 2005 a 2011, foi professor de teologia no Studium Theologicum, em Curitiba (PR), onde lecionou as matérias de Teologia Sacramentária Geral, Sacramentos da Iniciação Cristã, Eclesiologia, Trindade, Introdução à Teologia e Teologia Fundamental.

Foi reitor provincial da província Palotina São Paulo Apóstolo, com sede na capital paulista, de 2008 a 2011, quando foi nomeado bispo auxiliar da arquidiocese de São Paulo, em 4 de maio daquele ano, sendo vigário episcopal da região Lapa. Sua ordenação episcopal foi em 9 de julho de 2011 e seu lema é “Bonum Facientes Infatigabiles” – “Não vos canseis de fazer o Bem”.

Em 28 de dezembro de 2016, dom Julio foi nomeado arcebispo metropolitano de Sorocaba, sendo o quinto bispo e o terceiro arcebispo, pelo Papa Francisco. De acordo com comunicado da Nunciatura Apostólica no Brasil, o pontífice acolheu o pedido de renúncia apresentado por dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues por motivo de idade, e o nomeou arcebispo de Sorocaba (SP).

Dom Julio integrou a Comissão Episcopal para a Cultura e a Educação e foi o bispo referencial da Pastoral da Educação de 2013 a 2019. Atualmente, ele preside o regional Sul 1 da CNBB, e em março de 2025 foi nomeado arcebispo coadjutor da arquidiocese de Belém do Pará, pelo Papa Francisco.

Curriculum de dom Alberto Taveira

Dom Alberto Taveira Corrêa nasceu em Nova Lima, Minas Gerais, em 15 de agosto de 1973. Foi nomeado no dia 24 de abril de 1991, pelo Papa São João Paulo II, como bispo auxiliar de Brasília, sendo ordenado em 6 de julho de 1991, na cidade de Nova Lima (MG). Durante seu período como bispo auxiliar de Brasília, atuou em várias comissões importantes, incluindo a Comissão Episcopal de Vocações e Ministérios do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM). Também exerceu o papel de Bispo Assistente Nacional da Renovação Carismática Católica e acompanhou, em nome da arquidiocese de Brasília, o Grupo Parlamentar Católico do Congresso Nacional.

Em 27 de março de 1996, dom Alberto assumiu como primeiro arcebispo Metropolitano de Palmas, Tocantins. Durante seu período como arcebispo de Palmas, ele também se destacou como Membro do Conselho Administrativo da Fundação Populorum Progressio, assumindo a vice-presidência por dois períodos.

Em 30 de dezembro de 2009, dom Alberto foi nomeado como o 10º arcebispo Metropolitano de Belém, Pará, pelo Papa Bento XVI. Sua posse ocorreu em 25 de março de 2010, marcando uma nova fase de liderança em uma das mais importantes arquidioceses do Brasil. Durante seu mandato como arcebispo de Belém, dom Alberto se envolveu ativamente em diversas atividades e instituições, desempenhando papéis significativos na comunicação, na pastoral e em organizações eclesiásticas.

Na arquidiocese, criou 37 Paróquias, 7 Áreas Missionárias e 2 Regiões Episcopais e Reitorias, instalando mais 7 Santuários Arquidiocesanos, expandiu os serviços pastorais para as periferias e áreas ribeirinhas. Também exerce a função de presidente da Fundação Nazaré de Comunicação e apresentador de programas na TV e Rádio, além de ser articulista de diversos meios impressos e online, além de ser um pregador de retiros costumeiro.

Dom Alberto Taveira Corrêa também se destacou como autor, publicando diversos trabalhos que refletem sua profunda espiritualidade e ensinamentos. Suas publicações têm impactado a vida de muitos, fortalecendo a fé e proporcionando orientações espirituais para o caminho da vida cristã. Em 2023, após cerca de dez anos de serviço, foi lançado a mais nova versão do Missal Romano, na qual dom Alberto trabalhou, juntamente com uma comissão designada pela Assembleia dos Bispos do Brasil.

Agradecimentos da CNBB

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) manifestou sua saudação a dom Júlio por sua nova missão e expressou gratidão a dom Alberto pelos anos dedicados ao pastoreio da Igreja em Belém:

Estimado dom Júlio,

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) acolhe com alegria sua nomeação como novo arcebispo metropolitano de Belém do Pará, sucedendo a dom Alberto Taveira Corrêa, que se torna arcebispo emérito.

Como bispo coadjutor da arquidiocese de Belém, o senhor já vinha caminhando com o povo de Deus dessa Igreja particular, conhecendo seus desafios e alegrias, e preparando-se com zelo e espírito fraterno para esta missão.

Agradecemos a sua generosa disponibilidade em continuar servindo à Igreja na região Amazônica, agora como arcebispo metropolitano, dando continuidade à missão evangelizadora desta arquidiocese tão significativa para a fé do povo brasileiro.

Que o Senhor o fortaleça nesta nova etapa do ministério episcopal, concedendo-lhe sabedoria, coragem e mansidão para pastorear com amor o rebanho que lhe é confiado, especialmente neste tempo em que a Igreja é chamada a viver com intensidade a sinodalidade e o cuidado com a Casa Comum.

A CNBB se une ao povo de Belém em oração, pedindo que Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, acompanhe e interceda pelo senhor em sua missão.Com estima e comunhão fraterna.

Agradecimento da CNBB a dom Alberto Taveira

Estimado dom Alberto,

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) manifesta profundo agradecimento por sua dedicada missão à frente da arquidiocese de Belém do Pará.

Ao longo de seus mais de 30 anos como bispo, o senhor sempre se destacou por seu zelo apostólico, profunda espiritualidade, firme compromisso com a evangelização e sua dedicação à formação do clero e do laicato. À frente da arquidiocese de Belém, desde 2010, soube conduzir o povo de Deus com sabedoria e amor, especialmente nas grandes celebrações da fé amazônica, como o Círio de Nazaré, expressão da piedade popular e patrimônio espiritual do Brasil.

A CNBB reconhece com gratidão sua contribuição em diversos âmbitos da missão da Igreja no Brasil, incluindo sua participação ativa e sua presença fraterna nos trabalhos da Conferência, especialmente como membro da Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos.

Desejamos que esta nova etapa de sua vida, como arcebispo emérito, seja marcada pela serenidade, pela oração e pela continuidade de sua entrega ao Reino de Deus, agora de forma renovada e em novas formas de serviço à Igreja.

Com estima e comunhão fraterna,

Cardeal Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros da Silva

Arcebispo de Goiânia (GO)

1º Vice- Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife (PE)

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília (DF)

Secretário-Geral da CNBB