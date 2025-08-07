Dia 17 de agosto, o Papa celebrará a missa com os pobres na diocese de Albano
A Prefeitura da Casa Pontifícia anuncia que Leão XIV irá ao Santuário de Santa Maria della Rotonda, na cidade do Lácio. Seguir-se-á o Angelus dominical em Castel Gandolfo.
Um comunicado da Prefeitura da Casa Pontifícia informa que no domingo, 17 de agosto, às 9h30, (4h30, hora de Brasília) Leão XIV irá ao Santuário de Santa Maria della Rotonda, em Albano, para celebrar a Santa Missa com os pobres assistidos pela diocese e com os operadores da Caritas diocesana. Às 12h, seguirá o Angelus na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo.
Na pequena cidade do Lácio, o Pontífice celebrou a missa no dia 20 de julho passado, durante seu período de descanso de verão.
